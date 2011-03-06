شهرداریهای اراک ملزم به پرداخت سهم خود به کتابخانه ها هستند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک محمدحسن آصفری ظهر یکشنبه در نشست با مدیرکل کتابخانه های استان مرکزی افزود: شهرداریهای اراک، سنجان، کرهرود، داودآباد و ساروق به پرداخت این وجه ملزم هستند و در صورت کوتاهی شهرداریها این وجه به صورت یک طرفه از حساب آنها برداشته می شود.

وی ادامه داد: از سال 90 پس از مهلت سه ماهه که به شهرداریها داده می شود اگر این نیم درصد پرداخته نشود در کارگروه تصویب و از حساب انها برداشت می شود.

آصفری با بیان اینکه در حال حاضر پنج کتابخانه در سطح شهرستان اراک در حال ساخت است، گفت: سه کتابخانه 85 درصد پیشرفت فیزیکی و دو باب آن 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که امیدواریم در نیمه اول سال آینده به بهره برداری برسد.

مدیرکل کتابخانه های استان مرکزی نیز اجرای طرح کتاب من را یکی از طرح‌های بسیار ارزشمند فرهنگی نهاد کتابخانه عنوان کرد و افزود: بیش از 60 هزار عنوان کتاب سفارش شداده شده است که تاکنون بیش از 20 هزار جلد آن وصول شده است.

محمدحسن مطیعی با بیان اینکه هشت کتابخانه مشارکتی در دستور کار داریم، اظهار داشت: از این تعداد شش کتابخانه آماده شده است.

وی با اشاره به سهم نیم درصدی شهرداریها به کتابخانه گفت: در استان مرکزی این سهم نسبت به سایر استانها کمتر پرداخت شده است که بیشترین عدم پرداخت نیز مربوط به شهرداریهای اراک و شازند است.

مطیعی بدهی شهرداری اراک در سال جاری را 160 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: اگر این منابع نباشد کتبخانه ها را نمی توان اداره کرد.

گفتنی است در این جلسه در خصوص کتابخانه مرکزی شهر بحث و تبادل نظر شد.