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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۲۶

در نشست خبری عنوان شد:

افزایش 17 درصدی آمار بیماران کلیوی در کشور

افزایش 17 درصدی آمار بیماران کلیوی در کشور

رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران با اشاره به افزایش 15 تا 17 درصدی بیماران کلیوی در کشور، گفت: تا کنون هیچگونه کار شاخص علمی در زمینه بیماران کلیوی در کشور انجام نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی قاسمی روز یکشنبه در نشست خبری به مناسبت روز جهانی کلیه (10 مارس) اظهارداشت: این انجمن با 30 سال سابقه فعالیت و 150 شعبه در سراسر کشور، تاکنون توانسته در آموزش و پیشگیری از بیماریهای کلیوی فعالیتهای قابل توجهی انجام دهد.

وی با انتقاد از وزارت بهداشت به دلیل نداشتن تعامل لازم با انجمنهای علمی و پزشکی در کشور، افزود: هنوز نتوانسته ‌ایم سیستم جامعی برای پیوند از طریق بیماران مرگ مغزی در ایران به ‌وجود آوریم و گاهی اوقات پیوند از بیماران مرگ مغزی کاهش و برخی مواقع افزایش پیدا می‌کند.

قاسمی با اشاره به اجرای طرح هدیه ایثار و اعلام این موضوع که نزدیک به سه ماه است این هدیه یک میلیون تومانی از سوی دولت به اهداکنندگان کلیه پرداخت نشده است، گفت: دهندگان کلیه باید تحت نظر پزشک باشند ولی برخی از آنها به علت وضع نامساعد مالی و دریافت نکردن هدیه ایثار نمی‌توانند این کار را انجام دهند.

رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران پیشنهاد داد که دبیرخانه مستقل و دایمی با حضور نهادهایی مانند وزارت بهداشت، وزارت رفاه و شهرداری تهران تاسیس شود تا در زمینه آموزش و پیشگیری از بیماریهای کلیوی فعالیت کند.

قاسمی گفت: آمار مرگ مغزی در ایران بین 30 تا 40 هزار نفر است و اگر بتوانیم از هزار نفر از این بیماران برای پیوند استفاده کنیم نیازی به پیوند از افراد زنده پیدا نمی‌کنیم.
کد مطلب 1268300

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