افزایش 17 درصدی آمار بیماران کلیوی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی قاسمی روز یکشنبه در نشست خبری به مناسبت روز جهانی کلیه (10 مارس) اظهارداشت: این انجمن با 30 سال سابقه فعالیت و 150 شعبه در سراسر کشور، تاکنون توانسته در آموزش و پیشگیری از بیماریهای کلیوی فعالیتهای قابل توجهی انجام دهد.

وی با انتقاد از وزارت بهداشت به دلیل نداشتن تعامل لازم با انجمنهای علمی و پزشکی در کشور، افزود: هنوز نتوانسته ‌ایم سیستم جامعی برای پیوند از طریق بیماران مرگ مغزی در ایران به ‌وجود آوریم و گاهی اوقات پیوند از بیماران مرگ مغزی کاهش و برخی مواقع افزایش پیدا می‌کند.

قاسمی با اشاره به اجرای طرح هدیه ایثار و اعلام این موضوع که نزدیک به سه ماه است این هدیه یک میلیون تومانی از سوی دولت به اهداکنندگان کلیه پرداخت نشده است، گفت: دهندگان کلیه باید تحت نظر پزشک باشند ولی برخی از آنها به علت وضع نامساعد مالی و دریافت نکردن هدیه ایثار نمی‌توانند این کار را انجام دهند.

رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران پیشنهاد داد که دبیرخانه مستقل و دایمی با حضور نهادهایی مانند وزارت بهداشت، وزارت رفاه و شهرداری تهران تاسیس شود تا در زمینه آموزش و پیشگیری از بیماریهای کلیوی فعالیت کند.

قاسمی گفت: آمار مرگ مغزی در ایران بین 30 تا 40 هزار نفر است و اگر بتوانیم از هزار نفر از این بیماران برای پیوند استفاده کنیم نیازی به پیوند از افراد زنده پیدا نمی‌کنیم.