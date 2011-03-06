مسایل سالمندان دغدغه مدیریت شهری است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی ـ تخصصی بررسی مقایسه یی وضعیت سلامت روان سالمندان تحت پوشش و غیر تحت پوشش کانونهای سالمندی شهر در دفتر اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار شد.

مصطفوی مدیرکل مطالعات اجتماعی و فرهنگی در این نشست با بیان این که با توجه به روند فزاینده ترکیب جمعیتی سالمندان و دغدغه تامین، حفظ و ارتقای سلامت قشر آسیب پذیر سالمندان که یکی از مهمترین چالشهای جوامع امروزی است گفت:ضرورت توجه دست اندرکاران برنامه ریزی های توسعه بهداشتی ـ بهزیستی و توانبخشی بیش از پیش احساس می شود ، بر همین اساس اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی با همکاری اداره کل سلامت شهرداری تهران اقدام به برگزاری نشست بررسی مقایسه ای وضعیت سلامت روان سالمندان تحت پوشش و غیرتحت پوشش کانونهای سالمندی شهر تهران کرده است.

در ادامه این نشست علمی ـ تخصصی، دکتر باقری یزدی از پژوهشگران حوزه سلامت روان، به تبیین آماری از وضعیت سالمندان شهر تهران در سال 1388 پرداخته و مقایسه یی تطبیقی از وضعیت سلامت روان سالمندان تحت پوشش و غیر تحت پوشش کانونهای سالمندی از لحاظ سطح و میزان سلامت روانی انجام داده است.

وی از اهداف کاربردی مطالعات میدانی در حوزه سلامت روان سالمندان را ارائه الگوی مناسب خدمات حمایت اجتماعی برای سالمندان به منظور توانمندسازی و توانبخشی آنها در رویارویی با مشکلات گوناگون زندگی بر شمرده و اظهار داشت: تفاوت معناداری بین وضعیت سلامت روان سالمندان تحت پوشش و غیر تحت پوشش از لحاظ جنس، سن، وضعیت تاهل، اشتغال و ... وجود دارد.



