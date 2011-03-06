80 هزار اصله نهال در شهریار کاشته می شود

احمد ربیع زاده در حاشیه برگزاری آیین روز درختکاری شهرستان شهریار به خبرنگار مهر گفت: درختکاری از جمله امور پسندیده ای است که نه تنها در روزهای خاص بلکه در تمامی طول سال می بایست به انجام آن مبادرت ورزید.

این مسئول با تاکید بر لزوم گسترش فرهنگ درختکاری افزود: انسان شهرنشین امروز، خسته از زندگی ماشینی نیاز به دامان پاک طبیعت را بیش از پیش حس می کند از این رو گسترش فرهنگ درختکاری و حفظ این منابع طبیعی حیاتبخش از ضروریات دنیای امروز محسوب می شود.

وی از کاشت 80 هزار اصله نهال در شهرستان شهریار خبر داد و گفت: مردمان نجیب و با فرهنگ شهرستان شهریار نیز همگام با دیگر هموطنان و در راستای گسترش این فرهنگ با کاشت 80 هزار نهال نوپا به استقبال بهار طبیعت خواهند رفت.

ربیع زاده ادامه داد: از این میان 60 هزار اصله نهال در شهریار و مابقی در شهر اندیشه کاشته خواهد شد که جمعه گذشته از طریق نمازجمعه تعدادی از نهالهای مذکور در بین مردم توزیع شده است.

فرماندار شهرستان شهریار بیان داشت: سرانه فضای سبز شهر شهریار از 10 مترمربع در سال 87 به 13/20 مترمربع رسیده و امسال 170 هزار بوته گلهای زینتی در شهریار برای کاشت در بوستانهای سطح شهر پرورش داده شده است.

شهریار با مساحتی بالغ بر 320 کیلومتر مربع و جمعتی نزدیک به 494 هزار و 771 نفر از جمله شهرستانهای استان تهران محسوب و در مناطق غربی این استان واقع شده است.

این شهرستان از غرب با شهرستانهای کرج و ملارد، از شمال با شهرستانهای قدس و تهران، از جنوب با شهرستانهای رباط کریم و زرند و از شرق با شهرستان اسلامشهر دارای مرز مشترک است.

