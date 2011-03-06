چارلز جاروت درگذشت

به گزارش مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر جاروت که برای ساخت فیلم "آن هزار روزه" در سال 1969 برنده جایزه گلدن گلوب شد و در سال 1995 نیز برای ساخت مجموعه "قولی که داده شد" جایزه امی را برد، دیروز در لس آنجلس بر اثر ابتلا به بیماری سرطان پروستات جان سپرد.



جاروت هم در زمینه سینما و هم تلویزیون فعال بود. فیلم "آن هزار روزه" او که برنده جایزه گلدن گلوب شد همچنین در ده رشته از جمله بهترین فیلم نامزد جایزه اسکار بود.



از دیگر فیلم‌های جاروت می‌توان به "مری ، ملکه اسکاتلند" ( نامزد جایزه اسکار)، "دختر کوچولوی فقیر ثروتمند" ، "داستان باربارا هاتن" ، فیلم تلویزیونی "آن سوی نیمه شب" ، سریال "تئاتر نشسته" و نمایش‌های تلویزیونی چهارشنبه اشاره کرد.