440 ایستگاه ثابت و سیار برای جمع آوری کمک های مردمی در گیلان مهیا شد

حسین علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی 200 پایگاه بسیج محلات نیز برای دریافت هدایای مردم خبرداد و افزود: گیلانی های می توانند کمک های خود را در محل سکونت خویش به این پایگاهها اهدا کنند.

وی اظهارداشت: برای جمع آوری کمک های مردمی 340 هزار پاکت بین دانش آموزان مدارس توزیع شده است که در این هفته جمع آوری به نیازمندان اهدا می شود.

مدیرکل کمیته امداد گیلان با اشاره به اینکه پارسال مردم نیکوکار گیلان بیش از سه میلیارد و 24 میلیون ریال به نیازمندان استان کمک کردند، گفت: گیلان 123 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد دارد.

وی همچنین با اعلام اینکه " رقیه قربانی " از اهالی روستای درزی محله از توابع رحیم آباد رودسر در واپسین لحظات عمرخود در اقدامی خداپسندانه چهار هزارو 812 متر مربع زمین برای ساخت مسکن به ایتام تحت حمایت کمیته امداد اهدا کرده است، یادآوردشد: این بانوی 70 ساله که در بستر بیماری و درآخرین لحظات باقیمانده عمرخود پس از امضا اسناد این زمین جان به جان آفرین تسلیم کرد.