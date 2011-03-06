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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۲۴

دستگاههای استان مرکزی برای برگزاری نوروزی بانشاط تلاش کنند

دستگاههای استان مرکزی برای برگزاری نوروزی بانشاط تلاش کنند

اراک - خبرگزاری مهر: استاندار مرکزی افزایش نشاط اجتماعی را یکی از اهداف مهم دولت عنوان کرد و گفت: افزایش نشاط اجتماعی یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری و اهداف مهم دولت است و دستگاههای استان مرکزی نیز در اجرای این تاکیدات برای برگزاری نوروزی با نشاط تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک علی اکبر شعبانی فرد ظهر یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان افزود: نوروز از جایگاه ویژه ای نزد مردم برخوردار است و مراسم این عید باید باشکوه خاصی برگزار شود.

وی بیان کرد: مسئولان دستگاه های خدماتی تمام تلاش خود را به کار گیرند تا خدمات مطلوبی را در ایام نوروز امسال به مسافران و شهروندان این استان ارائه دهند.

استاندار مرکزی، نظارت بر کار رستورانها و مجتمع های رفاهی و تفریحی، زیباسازی و پاکیزه سازی شهرهای استان را امری ضروری دانست. 

وی ادامه داد: شورای تامین شهرستانها و مرکز استان، تمهیدات لازم برای چهارشنبه آخر سال در نظر بگیرند تا شاهد کمترین حوادث ناگوار باشیم. 

همچنین در این جلسه طرح پیشنهادی جامع و تفصیلی شهر نوبران و ناحیه صنعتی نراق نیز مصوب شد

کد مطلب 1268310

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