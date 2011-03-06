دستگاههای استان مرکزی برای برگزاری نوروزی بانشاط تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک علی اکبر شعبانی فرد ظهر یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان افزود: نوروز از جایگاه ویژه ای نزد مردم برخوردار است و مراسم این عید باید باشکوه خاصی برگزار شود.

وی بیان کرد: مسئولان دستگاه های خدماتی تمام تلاش خود را به کار گیرند تا خدمات مطلوبی را در ایام نوروز امسال به مسافران و شهروندان این استان ارائه دهند.

استاندار مرکزی، نظارت بر کار رستورانها و مجتمع های رفاهی و تفریحی، زیباسازی و پاکیزه سازی شهرهای استان را امری ضروری دانست.

وی ادامه داد: شورای تامین شهرستانها و مرکز استان، تمهیدات لازم برای چهارشنبه آخر سال در نظر بگیرند تا شاهد کمترین حوادث ناگوار باشیم.

همچنین در این جلسه طرح پیشنهادی جامع و تفصیلی شهر نوبران و ناحیه صنعتی نراق نیز مصوب شد