28 اکیپ راهداری در سطح جاده های ایلام مستقر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رضا سلیمانی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری اداره کل راه و ترابری استان ایلام که به منظور آمادگی جهت سفرهای نوروزی تشکیل شد، گفت: بررسی و اصلاح وضعیت رویه راه ها، بررسی وضعیت علائم ، تابلوها و خط کشی ها ، تجهیز راهدارخانه ها، اطلاع رسانی به موقع در مورد حوادث و اتفاقات ، سرویس و نگهداری ماشین آلات، تقویت گشتهای راهداری ، استفاده مرتب از لباس راهداری و نیز مستند سازی اقدامات و اطلاع رسانی در این باره را مورد تأکید قرار داد.

وی در ادامه به کسب مقام نخست این اداره کل در کشور از لحاظ کاهش تلفات رانندگی در مقایسه با سال گذشته و هچنین کسب رتبه مناسب در کشور از لحاظ آسفالت راه های روستایی اشاره کرد و افزود: این موفقیتها نشاندهنده تلاش، همت ، پیگیری و دلسوزی کلیه همکاران بخشها و قسمتهای مختلف است.

سلیمانی همچنین لزوم صرفه جویی در هزینه ها بویزه لحاظ نمودن این مسئله در مطالعات و اجرای پروژه های راهسازی را خواستار شد.

291 نفر راهدار در قالب 28 اکیپ در سطح جاده های استان برای خدمت رسانی به مسافران نوروزی مستقر شده اند.