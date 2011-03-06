کریم قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد بازی تیم سپاهان اصفهان برابر شهرداری تبریز ضمن بیان مطلب فوق گفت: این دیدار برای ما مسابقه آسانی نیست، به خصوص اینکه بعد از دیدار سخت و دشوار با الهلال عربستان باید برابر شهرداری آنهم در تبریز به میدان برویم.
وی با بیان اینکه محرم نویدکیا به دلیل مصدومیت و خسرو حیدری به دلیل محرومیت در این دیدار حضور ندارند، اضافه کرد: پس از بازگشت از عربستان دو جلسه تمرین ریکاوری انجام دادیم تا خستگی بازیکنان برطرف و آنها برای دیدار با شهرداری تبریز در شرایط مطلوبی قرار گیرند.
مربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان خاطرنشان کرد: دیدار با شهرداری تبریز بعد از دیدار با الهلال عربستان یکی از سختترین مسابقات سپاهان است که امیدواریم با تلاش بازیکنان بتوانیم در این دیدار مهم و سخت به پیروزی دست یابیم.
وی همچنین تاکید کرد: هرچه مسابقات به هفتههای پایانی نزدیک میشود، بازیها سختتر میشود زیرا از یکسو تیمها برای سقوط نکردن تلاش میکنند و از سوی دیگر تیمها برای رسیدن به قهرمانی یا سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا به میدان میآیند که این مسئله کار ما را سختتر میکند.
قنبری در پایان گفت: باید برابر شهرداری تبریز پیروزی شویم تا ابتدا از صدر جدول دور نشده و پس از آن با توجه به توقف استقلال، بتوانیم به رده دوم جدول صعود کنیم.
دیدار تیمهای فوتبال شهرداری تبریز و سپاهان اصفهان در هفته بیست و پنجم رقابتهای لیگ برتر فردا دوشنبه در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز برگزار میشود.
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