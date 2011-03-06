  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۲۴

قنبری در گفتگو با مهر:

شهرداری حریف سرسختی است/ نمی‌خواهیم از صدر جدول دور شویم

شهرداری حریف سرسختی است/ نمی‌خواهیم از صدر جدول دور شویم

مربی تیم فوتبال سپاهان دیدار با شهرداری‌تبریز را بعد از بازی ‌با الهلال یکی از سخت‌ترین مسابقات این تیم دانست و گفت: باید تبریز را با پیروزی ترک کنیم تا ضمن قرار گرفتن بالای سر استقلال، به صدرجدول نزدیک‌تر شویم.

کریم قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد بازی تیم سپاهان اصفهان برابر شهرداری تبریز ضمن بیان مطلب فوق گفت: این دیدار برای ما مسابقه آسانی نیست، به خصوص اینکه بعد از دیدار سخت و دشوار با الهلال عربستان باید برابر شهرداری آنهم در تبریز به میدان برویم.

وی با بیان اینکه محرم نویدکیا به دلیل مصدومیت و خسرو حیدری به دلیل محرومیت در این دیدار حضور ندارند، اضافه کرد: پس از بازگشت از عربستان دو جلسه تمرین ریکاوری انجام دادیم تا خستگی بازیکنان برطرف و آنها برای دیدار با شهرداری تبریز در شرایط مطلوبی قرار گیرند.

مربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان خاطرنشان کرد: دیدار با شهرداری تبریز بعد از دیدار با الهلال عربستان یکی از سخت‌ترین مسابقات سپاهان است که امیدواریم با تلاش بازیکنان بتوانیم در این دیدار مهم و سخت به پیروزی دست یابیم.

وی همچنین تاکید کرد: هرچه مسابقات به هفته‌‎های پایانی نزدیک می‌شود، بازی‌ها سخت‌تر می‌شود زیرا از یکسو تیم‌ها برای سقوط نکردن تلاش می‌کنند و از سوی دیگر تیم‌ها برای رسیدن به قهرمانی یا سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا به میدان می‌آیند که این مسئله کار ما را سخت‌تر ‌می‌کند.

قنبری در پایان گفت: باید برابر شهرداری تبریز پیروزی شویم تا ابتدا از صدر جدول دور نشده و پس از آن با توجه به توقف استقلال، بتوانیم به رده دوم جدول صعود کنیم.

دیدار تیم‌های فوتبال شهرداری تبریز و سپاهان اصفهان در هفته بیست و پنجم رقابت‌های لیگ برتر فردا دوشنبه در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز برگزار می‌شود.

کد مطلب 1268312

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها