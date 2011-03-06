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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۲۷

ووشو جام پارس - کیش/

عربی و نماینده چین به مدال طلا دست پیدا کردند

عربی و نماینده چین به مدال طلا دست پیدا کردند

روز پایانی رقابتهای ووشو بین المللی جام پارس بارقابت در بخش تالو و قهرمانی نمایندگان چین و ایران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها که در جزیره کیش جریان دارد با برگزاری مسابقات تالو پیگیری شد. در فرم نن دائو فرشاد عربی از تیم نفت با کسب امتیاز 45/9 مدال طلا گرفت و طاهر قاسمی از تیم منتخب ایران با کسب امتیاز 25/9 مدال نقره را دریافت کرد.

همچنین در فرم "تای چی جین" نماینده چین به مدال طلا دست یافت. این فرم "ژن ژینگ ژانگ" از چین با امتیاز (85/9) به مدال طلا دست یافت، علی وطن خواه از تیم نفت با امتیاز( 30/9) دوم شد و مدال نقره را بر گردن آویخت و جواد بخشی از تیم منتخب ایران  با امتیاز ( 26/9) به مدال برنز بسنده کرد. این مسابقات عصر امروز به پایان خواهد رسید.

کد مطلب 1268313

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