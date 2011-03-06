تحولات عظیم در احیاء منابع طبیعی نیازمند جهاد فراگیر است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر یکشنبه در مراسم روز درختکاری و منابع طبیعی در مرکز آموزشی مالک اشتر اراک افزود: هر یک از افرداد جامعه مسئولیت الهی برای حفظ منابع طبیعی دارند اما به رغم تاکیدات کتب الهی امروزه با تخریب مراتع و جنگل ها و نابودی درختان مواجه هستیم.

وی کاهش آلودگی هوا را یکی از راهکارهای حفظ منابع طبیعی عنوان کرد و ادامه داد: تهیه اطلس جامع در خصوص نوع پوشش گیاهی و نوع خاک در مناطق مختلف استان مرکزی لازم و ضروری است تا بتوانیم یک برنامه ریزی دقیق برای توسعه فضاهای جنگلی و مراتع با توجه به میزان بارندگی در حوزه های مختلف ارایه دهیم .

مدیر کل منابع طبیعی استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: ایران جزء 70 کشور کم جنگل دنیا محسوب می شود که متوسط جنگل در جهان 27 درصد است اما این میزان در این کشور به هفت درصد می رسد.

عباس مظفری افزود: در استان مرکزی نیز یک هزار 700 هکتار جنل وجود دارد که از این میزان 900 هکتار آن در شهرستان اراک است.

وی گسترش فضای سبز و جنگل برای نزدیک شدن به شاخصهای جهانی امری اجتناب ناپذیر عنوان کرد و گفت: طی یک برنامه 10ساله باید شش میلیون هکتار جنگلکاری در کشور انجام شود که سهم استان مرکزی از این میزان 20هزار هکتار است.

وی گفت: فرسایش خاک در استان سالیانه 45میلیون تن معادل 14تن در هکتار است که حفظ آن نیازمند حفاظت از پوشش گیاهی مناطق است.

وی افزود: در هفته منابع طبیعی امسال 800هزار اصله گونه های جنگلی در سطح 350هکتار، 300هزار اصله نهال صنوبر، و 250هکتار علوفه کاری و عملیات بیولوژیک انجام می شود.

گفتنی است 80 هزار اصله نهال در مرکز آموزش مالک اشتر اراک در زمینی به مساحت 40هزار هکتار کاشته می شود.