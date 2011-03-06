درختکاری به عنوان فرهنگ عمومی نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار مهدی مهدوی‌نژاد قبل از ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی که در پادگان خیبر قم برگزار شد در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری این روز بیان داشت: روز درختکاری که به عنوان یک روز نمادین و سنبلیک در نظر گرفته شده است باید ما را به یاد نعمت‌های الهی و تاکیدات فراوان ائمه و معصومین (ع) در راستای حفاظت از محیط زیست بیندازد.



وی خاطرنشان کرد: سنت حسنه و بزرگ درختکاری باید به عنوان یک فرهنگ عمومی در جامعه نهادینه شود و رشد یابد و باید همه در این مسیر تلاش کنیم.



مهدوی‌نژاد در ادامه گفت: قطعا سپاه برای مجموعه‌ای متشکل از نیروهای جوان و شادابی که بهترین روزهای عمر خود را در خدمت مقدس وظیفه و در پادگان‌ها سپری می‌کنند و همین طور بسیجیانی که در مجموعه سپاه مشغول پاسداری هستند باید فضاهایی بانشاط و باطراوت داشته باشد.



فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) استان قم با بیان اینکه مجموعه سپاه نیز در این راستا هر ساله نسبت به ایجاد، حفظ و توسعه فضای سبز اهتمام ویژه‌ای داشته است، تصریح کرد: از جمله سپاه قم در پادگان خیبر بیش از 20 هزار هکتار زمین را با انواع درخت‌های میوه و تزئینی مانند سرو، اوکالیپتوس، توت، سنجد و... زیر کشت برده است و در حدود 3 هکتار آن نیز زیتون است که هم میوه آن قابل استفاده می‌باشد و هم سبزی و طراوت آن مورد استفاده سربازان و خانواده‌های آنان قرار می‌گیرد.



سرانه فضای سبز در قم 40 مترمربع به ازای هر نفر است



وی در بخش دیگری از سخنان خود به سرانه فضای سبز در قم، کشور و جهان اشاره کرد و اظهار داشت: سرانه فضای سبز در قم 40 مترمربع، در کشور دو هزار مترمربع و در جهان شش هزار و 200 مترمربع به ازای هر نفر است و ما در قم کمتر از مواهب خدادادی جنگل‌ها و فضای سبز بهره می‌بریم اما باید تلاش کنیم تا تا ایجاد فضای سبزی متناسب با آب و هوای قم بهره بیشتری از طبیعت ببریم.



دو هزار اصله درخت در پادگان خیبر قم غرس شد



مهدوی‌نژاد همچینن در خصوص مراسم غرس درخت در پادگان خیبر همزمان با اولین روز از هفته منابع طبیعی، بیان داشت: در این مراسم که استاندار و جمعی از مسئولین و مدیران استانی حضور داشتند تعداد 2 هزار اصله نهال و هر نهال به نام یک شهید غرس شد.



وی با اشاره به شرایط کم آبی در قم گفت: به دلیل کمبود منابع آبی درختان در پادگان خیبر قم با استفاده از سیستم قطره‌ای و صیفی جات آن از طریق سیستم بارانی آبیاری می‌شوند و تا کنون نیز در این پادگان درختان پرثمری به عمل آمده‌اند.