به گزارش خبرگزاری مهر، غفار رضوانی معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 8 با اعلام این مطلب گفت: در آستانه فرا رسیدن سال جدید وبه منظور حمایت از خانواده های بی بضاعت، طرح هبه در شرق تهران اجرا شد.

وی افزود: با همکاری مرکز جامع رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری منطقه هشت وسایل بلا استفاده شهروندان از درب منزل آنان جمع آوری و پس از تعمیر و بازسازی به خانواده های کم بضاعت اهدا می شود.

رضوانی با اشاره به استقبال شهروندان از اجرای این طرح گفت: امیدوارم با این اقدام خداپسندانه بتوانیم اندکی از مشکلات نیازمندان را کاهش دهیم.

وی در ادامه از اجرای طرح گردشگری ویژه ایتام در شرق تهران خبر داد و افزود: این مراسم که شامل برنامه های فرهنگی و هنری است در تمام محلات سطح منطقه اجرا می شود.