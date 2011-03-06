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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۲۴

طرح هبه در شرق تهران اجرا شد

طرح هبه در شرق تهران اجرا شد

همزمان با اجرای طرح استقبال از بهار، طرح هبه در شرق تهران آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غفار رضوانی معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 8 با اعلام این مطلب گفت:  در آستانه فرا رسیدن سال جدید وبه منظور حمایت از خانواده های بی بضاعت، طرح هبه در شرق تهران اجرا شد.

وی افزود: با همکاری مرکز جامع رفاه و خدمات اجتماعی  شهرداری منطقه هشت وسایل بلا استفاده شهروندان از درب منزل آنان جمع آوری و پس از تعمیر و بازسازی به  خانواده های کم بضاعت اهدا می شود.
 
رضوانی با اشاره به استقبال شهروندان از اجرای این طرح گفت: امیدوارم با این اقدام خداپسندانه بتوانیم اندکی از مشکلات نیازمندان را کاهش دهیم.
 
وی در ادامه از اجرای طرح  گردشگری ویژه ایتام در شرق تهران خبر داد و افزود: این مراسم که  شامل برنامه های فرهنگی و هنری است در تمام محلات سطح منطقه اجرا می شود.
کد مطلب 1268319

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