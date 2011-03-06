جشنواره "داستان کوتاه کوتاه انقلاب" برگزیدگان خود را شناخت

حسین برکتی دبیر "جشنواره ادبی داستان کوتاه کوتاه" درباره اختتامیه و برگزیدگان این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: جشنواره توسط کانون ادبی نیم دایره با همکاری و مشارکت فرهنگسرای خاوران و با هدف قابلیت سنجی و امکان بخشی در عرصه داستان کوتاه و ایجاد بستری برای بروز خلاقیت‌ها، استعدادها و شناخت خلاء‌ها و خلل‌های موجود در این حوزه شکل گرفت.

وی ادامه داد: اعلام برپایی مسابقه در 2 بخش انقلاب و آزاد از آن جهت بود که محدودیت خاصی در کار نویسندگان جوان نباشد و کمیت آثار نشان داد که می‌توان به نسل جوان که حوزه داستان کوتاه را برای فعالیت برگزیده امیدوار بود و حال لازم است در پی جذب و جهت بخشی استعدادهای موجود برآمد.

دبیر این جایزه ادبی در نگاهی آماری به جشنواره بیان کرد: حضور و مشارکت 20 استان کشور در این جشنواره نشانه توانمندی نویسندگان در مناطق مختلف کشور است که توجه بیشتر مسئولان فرهنگی کشور را طلب می کند. آنچه از آثار جشنواره برمی‌آید این است آثاری که از استان‌های خوزستان و کردستان به دستمان رسید حائز توجه بود.

برکتی با اشاره به اینکه در اختتامیه جشنواره که عصر دیروز شنبه 14 اسفندماه در فرهنگسرای خاوران برگزار شد درباره تمایز داستان کوتاه با داستان کوتاه کوتاه (فلش) سخنانی ایراد شد، توضیح داد: هیئت داوران جشنواره معتقد است که با وجود ارزش‌های انکارناپذیر بسیاری از آثار ارسال شده و حاضر در این رقابت کمتر اثری واجد تعریف و شرایط تعیین شده و منطبق با عنوان "داستان کوتاه کوتاه" بود و گویا مخاطبان هنوز دریافت روشنی از این قالب نداشته اند.

وی افزود: در همین رابطه بنیامین اثباتی درباره تفاوت‌های داستان کوتاه و داستان کوتاه کوتاه توضیحاتی ارائه کرد و همچنین فرزاد زادمحسن نیز درباره چالش‌های داستان کوتاه کوتاه و تفاوت این گونه داستان‌ها در ایران و جهان صحبت کرد. پس از این سخنرانی‌ها نیز تعدادی از داستان‌های برگزیده توسط نویسندگان و یا نمایندگان آنها خوانده شد.

دبیر جشنواره ادبی "داستان کوتاه کوتاه انقلاب" برگزیدگان را اینگونه معرفی کرد: برای بخش انقلاب 3 نفر برگزیده و 3 نفر شایسته تقدیر و در بخش آزاد 2 نفر برگزیده و 6 شایسته تقدیر شناخته شد. در بخش "انقلاب" هیئت داوران در این بخش هیچ اثری را حائز رتبه نخست ندانست ولی هیئت داوران با تقدیر از "کامران پارسی نژاد" نویسنده، منتقد و پژوهشگر ادبی جایزه نفر دوم را برای داستان "عروسی پروین" به "سید مصطفی فرقانی" اهدا کرد.

برکتی اضافه کرد: هیئت داوران جایزه برگزیده سوم را برای داستان "درنای تنها" به معصومه اکبری از زنجان اهدا کرد و در بخش تقدیرشدگان هم هیئت داوران لوح تقدیر نخست را برای داستان" تهوع" به شراره تاجمیر ریاحی از شیراز اختصاص

داد. دومین شایسته لوح تقدیر داستان "این روزها در خانه را باز می‌گذارم" نوشته مرضیه فعله‌گری از همدان بود. سومین لوح تقدیر را هیئت داوران برای داستان "ما 5 نفر نبودیم" به بنفشه رسولیان بروجنی از مبارکه اصفهان اهدا کرد.

وی برگزیدگان بخش آزاد را اینگونه معرفی کرد: هیئت داوران جایزه نفر اول بخش آزاد را برای داستان "ابراهیم" به فاطمه نانی‌زاد از تهران اهدا کرد و جایزه نفر دوم را در این بخش برای داستان " 5شنبه شب پای طناب دار" به علی ششتمدی از سبزوار تقدیم کرد و همچنین در این بخش از محسن صادقیان از اصفهان برای داستان‌های "ادیپ" و "یبس" تقدیر شد.

دبیر جشنواره افزود: در بخش نفرات شایسته تقدیر هیئت داوران با قدردانی از مصطفی انصافی برای داستان "بچه بازی"، لوح تقدیر خود را به خاطر داستان "خرمای پاک" به زینب غلامی از آبادان اختصاص داد. دومین لوح تقدیر به خاطر داستان "آدمهای کاغذی" به سیده زهره میرعیسی خانی از زنجان، لوح تقدیر سوم به خاطر داستان "قلب‌های روی شیشه" به فاطمه قشمی از زنجان، لوح تقدیر چهارم به خاطر داستان "دلتنگی" به طیبه حمیدی نور و پنجمین لوح تقدیر ضمن قدردانی از داستان "هذیان" نعمت نعمتی از اهواز برای "بوی سرد کافور" به این نویسنده تعلق گرفت.

به گفته وی، هیئت داوران همچنین با قدردانی از معصومه یزدانی و الهام اشرفی از اعضا کانون ادبی نیم دایره و سمیه احمدیان، و تقدیر از داستان "لب جیحون" مصطفی انصافی، لوح تقدیر دیگری را به حسام بهمن به خاطر " رویای من" اهدا کرد.

هیئت داوران همچنین با قدردانی ویژه از داستان "تفاهم" نوشته عاطفه مسیبی و نیز داستان "او" اثر شادگل نوروزی، به لیلا رستگار از آبادان به خاطر داستان "پرده‌های برزنتی" لوح تقدیر اهدا کرد.

هیئت داوران اولین جشنواره "داستان کوتاه کوتاه انقلاب" حسین برکتی، مهدی رضایی، فرزاد زادمحسن و بنیامین اثباتی بوده‌اند.