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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۳۵

43 درصد افراد 15 تا 64 سال استان مرکزی اضافه وزن دارند

43 درصد افراد 15 تا 64 سال استان مرکزی اضافه وزن دارند

اراک - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول تعذیه مرکز بهداشت استان مرکزی گفت: در استان مرکزی حدود 43 درصد افراد 15 تا 64 سال متاسفانه مبتلا به چاقی و اضافه وزن هستند که حدود 21 درصد آن را خانم ها تشکیل می دهند.

نسرین یادگاری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: متاسفانه این موضوع باعث شده که بیماریهای قلبی - عروقی، سکته های   قلبی و مغزی، سرطان و دیابت در استان مرکزی آمار زیادی را بخود اختصاص دهد.

وی کنترل وزن را از جمله راهکارهای کاهش بیماری دانست و ادامه داد: به خاطر اینکه شهروندان به راحتی بتواند قد و وزن خود را اندازه گیری کنند از 3 تا 19 اسفندماه بسیج آموزشی برنامه های پیشگیری از چاقی و اضافه وزن در مراکز بهداشتی درمانی برگزار می شود. 

چاقی از مهمترین عوامل بروز انواع بیماریها به شمار می آید.


 
کد مطلب 1268321

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