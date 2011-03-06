43 درصد افراد 15 تا 64 سال استان مرکزی اضافه وزن دارند

نسرین یادگاری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: متاسفانه این موضوع باعث شده که بیماریهای قلبی - عروقی، سکته های قلبی و مغزی، سرطان و دیابت در استان مرکزی آمار زیادی را بخود اختصاص دهد.

وی کنترل وزن را از جمله راهکارهای کاهش بیماری دانست و ادامه داد: به خاطر اینکه شهروندان به راحتی بتواند قد و وزن خود را اندازه گیری کنند از 3 تا 19 اسفندماه بسیج آموزشی برنامه های پیشگیری از چاقی و اضافه وزن در مراکز بهداشتی درمانی برگزار می شود.

چاقی از مهمترین عوامل بروز انواع بیماریها به شمار می آید.



