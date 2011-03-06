1.3 میلیون اصل نهال در خراسان رضوی غرس می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر یکشنبه، در نخستین روز هفته منابع طبیعی و آبخیزداری ضمن غرس نهال در یکی از مناطق شهرستان طرقبه - شاندیز افزود: یکی از بهترین آفریده های خدای متعال درخت است که علاوه بر شادابی و نشاط محیط فواید بسیاری برای مردم دارد.

وی با بیان اینکه سلامت منابع طبیعی به سه عامل آب، خاک و هوا بستگی دارد، گفت: باید در جهت حفظ منابع طبیعی کوشا بوده و در جهت نگهداری هر چه بیشتر آن برنامه ریزی کنیم.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: اگر چه حفاظت از منابع طبیعی وظیفه ذاتی جنگل بانی است ولی باید این کار به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود و همه نسبت به حفاظت از آن خود را مسئول بدانند.

وی تصریح کرد: کاشت درخت در بین مردم باید به یک فرهنگ تبدیل شود که برای این منظور از ادارات منابع طبیعی استان و شهرستانها می خواهیم همزمان با روز درختکاری در هر سال به تعداد افراد جمعیت موجود در شهرها درخت کاشته شود و برای نگهداری از آنها اقدام شود.

صلاحی خاطر نشان کرد: اگر کاشت درخت به صورت یک فرهنگ درآید و مردم به یاد عزیزان و درگذشتگان و شهدای خود اقدام به غرس نهال نمایند هم یک صدقه جاریه برای خود به یادگار گذاشته و هم سرانه فضای سبز استان افزایش خواهد یافت.

استاندار خراسان رضوی گفت: با حواث غیر مترقبه از قبیل سیل سالانه در کشور یک میلیارد و 200 میلیون تن خاک را از دست می دهیم.

وی افزود: پوشش گیاهی مناسب علاوه بر ایجاد روحیه نشاط و شادابی از فرسایش خاک نیز جلوگیری می کند.

صلاحی با بیان اینکه خراسان رضوی دارای اقلیم منحصر به فرد در خصوص کاشت داروهای گیاهی است، گفت: بیش از 200 نوع داروی گیاهی مختلف در استان، پرورش می یابد و خواست مسئولان استان توجه به کاشت داروهای گیاهی و توسعه و ترویج استفاده از داروهای گیاهی در خراسان رضوی است.

وی گفت: سرمایه گذارانی که در این زمینه سرمایه گذاری نمایند از زمین رایگان استفاده خواهند کرد.

صلاحی ضمن انتقاد از زیاد شدن استفاده از درختان مصنوعی آپارتمانی گفت: درخت زنده است و وجود آن در محیط زندگی باعث شاداب و تلطیف روحیه خواهد شد که باید از گیاهان و درختان زنده در محیط های زندگی استفاده کرد.

استاندار خراسان رضوی از دستگاه قضایی استان خواست تا از برخورد با متخلفین و متجاوزین به منابع طبیعی با شدت برخورد کنند و هیچ گونه گذشتی در این زمینه صورت نگیرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز در این مراسم اظهار داشت: امسال در دنیا به سال جهانی جنگل نامیده شده و 34 میلیارد هکتار هم اکنون جنگل در دنیا موجود است.

حسن تقوایی افزود: سهم ایران از این تعداد 12.5 میلیون هکتار است که یک میلیون و 40 هکتار آن در خراسان رضوی واقع شده که قالب آنها از گونه های حفاظت شده می باشد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: سرانه جنگل در جهان هشت هزار متر مربع است و در کشور ما دو هزار متر مربع برنامه ریزی صورت گرفته این رقم در خراسان رضوی دو هزار و 800 متر مربع است.