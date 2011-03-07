به گزارش خبرنگار مهر، هم‌اندیشی سازمان‌های مردم نهاد و دیپلماسی فرهنگی روز یکشنبه (15 اسفند) با حضور آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای رئیس بنیاد اسلامی حکمت صدرا، محمدباقر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و حسین انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

امینیان: دیپلماسی فرهنگی فراتر از ارتباطات میان دولتهاست

در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام و المسلمین حسن امینیان دبیر هم‌اندیشی سازمان‌های مردم نهاد و دیپلماسی فرهنگی و مدیرکل سازمان‌های بین‌المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سخنانی با اشاره به جایگاه فرهنگ به عنوان یک مولفه مهم در دیپلماسی فرهنگی، گفت: دیپلماسی فرهنگی فراتر از ارتباطات میان دولتهاست چرا که هدفش درک متقابل مفاهیم مشترک است.

وی افزود: با این تعبیر دیپلماسی فرهنگی منحصر به دست اندرکاران سیاست خارجی و فرهنگی در خارج از کشور نیست و همه مردم و اقشار مختلف جامعه می‌توانند حاملان فرهنگ عظیم ایرانی - اسلامی و تمدن بزرگ درون آن باشند و جوامع دیگر را از غنای این فرهنگ و تمدن آگاه کنند.

امینیان همچنین سازمان‌های مردم نهاد را ابزار اصلی در رسیدن به اهداف دیپلماسی فرهنگی خواند.

دبیر هم‌اندیشی سازمان‌های مردم نهاد و دیپلماسی فرهنگی در ادامه راهکارهای توسعه حضور سمن‌ها (سازمان‌های مردم نهاد، تبیین فعالیت‌های این سازمان‌ها در پیشبرد دیپلماسی دیپلماسی فرهنگی، توسعه زمینه‌های تعاملی دولت و سمن‌ها و بررسی چالش‌ها و موانع حضور سمن‌ها در دیپلماسی فرهنگی را از جمله محورهای هم‌اندیشی مذکور برشمرد و ابراز امیدواری کرد با همکاری انجمن‌های علمی، پژوهشی، انجمن‌های دوستی ایران با سایر کشورها و سازمان‌های مردم نهاد این اهداف محقق شود.

خامنه‌ای: دنیای جدید تحت تاثیر سرایت‌های فرهنگی ایران بوده است

در ادامه این نشست آیت‌الله سید محمد خامنه‌ای رئیس بنیاد اسلامی حکمت صدرا با ابراز خوشحالی از برگزاری هم‌اندیشی سازمان‌های مردم نهاد و دیپلماسی فرهنگی به تاثیر تقویت خوی روحانی انسان در جلوگیری از وقوع جنگ‌های خونین گفت: دیپلماسی به معنی ایجاد روابط عمیق میان مردم‌ها و نمایندگان آنهاست و در این روند هم هیچ تاکید بر استفاده از زور وجود ندارد.

وی همچنین دیپلماسی فرهنگی را جزو آن دسته از مبادلات فرهنگی که از قوانین ظروف مرتبطه تبعیت می‌کند، ارزیابی کرد و افزود: همیشه در طول تاریخ مللی که فرهنگ داشته‌اند و به ویژه مردم ایران در دوران باستان مورد توجه بوده‌اند و امروزه هم ما به منابعی بسیار عجیبی برمی‌خوریم که ثابت می‌کند چگونه دنیای جدید تحت تاثیر سرایت‌های فرهنگی ایران بوده است.

رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا بر رواج تمدن اسلامی توسط سفیران و رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تاکید کرد و در عین حال گفت: ما در این قبیل جاها که به مشکل برمی‌خوریم نیازمند انسجام هستیم ولی متاسفانه این انسجام وجود ندارد. بعضی وقت‌ها رایزن فرهنگی ما در خارج بی‌سلاح است، پس باید به او سلاح رساند، گاهی سفیر ما در خارج نمی‌داند چه‌کار بکند. باید او را روشن کرد.



خرمشاد: با پیروزی انقلاب اسلامی رویکرد فرهنگی وارد رهیافت‌های تبیین انقلاب‌ها شد

محمدباقر خرمشاد هم در این هم‌اندیشی ابتدا با بیان تعاریفی از دیپلماسی فرهنگی به تفاوت‌های آن با دیپلماسی رسمی اشاره کرد و گفت: در دیپلماسی رسمی ابزارهای کشور برای تاثیرگذاری بر ملت‌ها و پیشبرد منافع ملی به خدمت گرفته می‌شود اما در دیپلماسی فرهنگی همه ابزارها برای تاثیرگذاری بر ملت‌ها و با هدف هایی تاثیرگذاری بر دولت‌ها به کار گرفته می‌شود.

وی افزود: امروز به دلایل عدیده از جمله تحولات سریع و آنچه به جهان وطن شدن انسان‌ها تعبیر می‌شود، فرهنگ بیش از هر روزگار دیگری اهمیت پیدا کرده است.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اضافه کرد: تا 30 سال پیش اقتصاد و سیاست بیش از هر مولفه دیگری تاثیر خود را در وقوع پدیده‌های مهم جهانی نشان می‌دادند اما با پیروزی انقلاب اسلامی رهیافت‌ها در تبیین این پدیده‌ها سمت و سویی دیگر پیدا کرد.

خرمشاد در توضیح بیشتر این مسئله گفت: انقلاب‌ها عمدتاً با رویکرد اقتصادی و سیاسی تبیین می‌شدند اما پیروزی انقلاب اسلامی رویکرد فرهنگی را نیز وارد رهیافت‌های تبیین حوادثی اینچنین عظیم کرد.

وی با اشاره به پشتوانه 7000 ساله تمدن ایرانی تاکید کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی جایگاه فرهنگ اسلامی در تاثیرگذاری بر تحولات جهانی ثابت شد چرا که قبلاً تصور می‌شد قدرت تجمیع یافته در دولت است اما امروزه سخن از قدرتی تفکیک شده است.ما امروزه علاوه بر دولت مشاهده می‌کنیم سایر گروه‌های اجتماعی سهمی ار قدرت را در اختیار گرفته‌اند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که در هم‌اندیشی سازمان‌های مردم نهاد و دیپلماسی فرهنگی سخن می‌گفت در ادامه این سازمان‌ها را از کانون‌های اصلی قدرت در شرایط امروزی خواند و با اشاره به تاثیرگذاری آنها در داخل و خارج از کشور بر حمایت کامل سازمان متبوعش از سازمان‌های مردم نهاد تاکید کرد.

خرمشاد گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان یکی از فرزندان انقلاب اسلامی دارای یکی از غنی‌ترین منابع قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی است و در کنار وزارت امور خارجه که دیپلماسی رسمی را به پیش می‌برد وظیفه به خدمت گرفتن ظرفیت عظیم سازمان‌های مردم نهاد را برای معرفی تمدن نوین ایرانی - اسلامی و اثرگذاری بر ملت‌ها به عهده گرفته است.

وی همچنین خواستار ساماندهی سازمان‌های مردم نهاد برای اثرگذاری بر ملت‌ها و در نتیجه تحقق منافع ملی کشور شد و با اشاره به پیشرفت‌های اخیر علمی کشور، از تقویت انجمن‌های دوستی ایران با سایر کشورها توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خبر داد و ابراز امیدواری کرد کمیسیون‌های فرعی هم‌اندیشی سازمان‌های مردم نهاد و دیپلماسی فرهنگی در سال 90 نتایج مربوط به این همایش را تشریح کنند.

انواری: کمیته امداد بال عاطفی نظام است

در ادامه این هم‌اندیشی حسین انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز در سخنانی با اشاره به سالگرد تاسیس این نهاد (14 اسفند) از برگزاری جشن نیکوکاری در پنجشنبه هفته جاری (19 اسفند) خبر داد.

وی فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را برای تاسیس کمیته امداد یکی از مدل‌های دیپلماسی حمایتی نظام عنوان کرد و اتکای این نهاد به مردم، پایه‌گذاری آن بر اساس ارزش‌های اسلامی، فارغ بودنش از جناح‌بندی‌های سیاسی و معطوف بودن توجه آن به ضعیفترین اقشار جامعه را از ویژگی‌های کمیته امداد برشمرد و این نهاد را "بال عاطفی نظام" توصیف کرد.

انواری گفت: منطق حمایت و گفتمان امدادی بازوی مشترک و فرانژادی است و در مرزهای جغرافیایی نمی‌گنجد؛ بسیاری از مردم دیگر کشورها با اینکه اعتقادی به خدا یا وابستگی به نظام جمهوری اسلامی ندارند، به کمیته امداد کمک می‌کنند و این نتیجه همان دیپلماسی حمایتی است که موجب نفوذ اجتماعی و ارتقای منزلت و وجهه نظام شده است.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) افزود: این دیپلماسی عمق استراتژی و تعاملات فرهنگی بین ملت‌هاست و در هیچ جای دنیا اینگونه تعاملات به مشکل برنمی‌خورد؛ دیپلماسی حمایت چراغ قرمز ندارد.

وی همچنین بر لزوم به کارگیری روش‌های متعادل و تدریجی در نیل به اهداف آنچه دیپلماسی حمایتی نظام نامید، تاکید کرد و یادآور شد: مدل‌های رفتاری حمایتگرانه مبتنی بر دیپلماسی فرهنگی می‌تواند بهترین الگو در این راستا باشد.