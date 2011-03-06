20 تن مواد آرایشی و بهداشتی قاچاق در کرمانشاه امحا شد

به گزارش خبرنگارمهر در کرمانشاه، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت شرایط توزیع دارو اظهار داشت: کیفیت دارو تنها شامل مرحله تولید خوب آن نیست بلکه شرایط استاندارد نگهداری دارو نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.

رضا تحویلیان افزود: ضمانت کیفیت داروهایی که خارج از شبکه استاندارد توزیع شود به عهده مسئولان بهداشت نیست.

وی با بیان اینکه مردم باید داروهای مورد نیاز خود را تنها از اماکن مجاز تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی تهیه و استفاده کنند، خاطر نشان کرد: براساس گزارشهای ارائه شده داروها و مواد آرایش تقلبی خارج از شبکه توزیع دانشگاه علوم پزشکی به شکل غیر رسمی و سایت های اینترتی غیر مجاز توزیع می شود.

بیشتر داروهای غیر مجاز حاوی مواد روان گردان هستند

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه گفت: بیشتر داروها و مکمل های غذایی که به صورت غبر مجاز توزیع می شوند حاوی ترکیبات مواد روان گردان هستند.

تحویلیان با اشاره به برخورد قانونی با یک داروخانه متخلف، تصریح کرد: تنها یک داروخانه در سطح استان کرمانشاه اقدام به فروش داروغیر مجاز کرده که با عاملان این امر به شدت برخورد شده است.

وی توزیع هر دارویی خارج از شبکه بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی را غیر مجاز عنوان و اظهار داشت: مردم به جهت حفظ سلامتی و تندرستی خود از خرید دارو و مواد آرایشی بهداشتی از دوره گردها به شدت پرهیز کنند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه درادامه از برگزاری نمایشگاه کاریکاتور دارو و بهداشت در کرمانشاه خبر داد و گفت : از برگزیدگان دوسالانه کاریکاتور در خصوص دارو و بهداشت تقدیربه عمل خواهد آمد.