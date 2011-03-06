ایجاد زمینه انهدام جنگل مایه نگرانی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جعفر گرزین عصر یکشنبه در بازدید از پارک جنگلی قرق افزود: در پارک ها ما شاهد نهالی نیستیم که جایگزین در ختان خشکیده باشد.

وی اظهار داشت: امیدواریم با ترویج این سنت خوب شاهد محیطی با طراوت در سراسر میهن عزیزمان باشیم و ما باید با نگرش تازه ای جنگل را مورد مطالعه قرار دهیم.

قناعت استاندار گلستان نیز ضمن تأکید به شرایط آب وهوایی استان نسبت به حفظ واحیاء ومرمت جنگل وکاشت نهال تأکید کرد.

وی اظهار داشت: هر درختی که در گوشه ای روئیده و شاخ و برگ دارد برای همه مردم است وثروت ملی به حساب می آید.

وی افزود: بنابراین مواظبت از درختان وجلوگیری از نابودی آنها جزء وظایف فردی است.

وی در خصوص ساماندهی پارک جنگلی قرق اظهار داشت: جلسه ای با حضور منابع طبیعی، محیط زیست،گردشگری، شهرداری نسبت به ساماندهی پارک ومناسب سازی، فضا سازی تبلیغاتی، ساماندهی حاشیه ومسیر تردد، ساماندهی پارکینگ خودرو، تقسیم پارک به نقاط استراحتگاهی ونگهداری گوزن های مرال تشکیل خواهد شد.

