به گزارش خبرنگار مهر،‌ دهمین دوره انتخاب کتاب سال شهید حبیب غنی‌پور عصر امروز پانزدهم اسفندماه در تالار مهر حوزه هنری با حضور بهمن دری معاون فرهنگی وزیر ارشاد، محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری ، امیرحسین فردی مدیر مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری پایان یافت.

در این مراسم هیئت داوران بیانیه خود را به شرح ذیل قرائت کردند: بار دیگر گرد نام تو جمع شده‌ایم. "گرد نام شهید".نامی که بهمن‌ها به احترامش نفس در سینه حبس می‌کنند و چشمه‌ها در کوه ترانه‌خوان غربت اویند. عهد کرده‌ایم سالی یک بار به زیارت نواحی مقدس یادت بیاییم. می‌دانیم دیر آمده‌ایم و به کوچ شتابان‌تان نرسیده‌ایم و فرصت چلچله شدن را از دست داده‌ایم. می‌دانیم اگر اشک شمعی باقی نمانده تربت پروانه‌ها برای تیمم هست. دیر آمده‌ایم و حالا وجب به وجب خاک را در جستجوی یاران رفته می‌گردیم. خاکی از جنس کربلا که اگر سبحه‌‌اش کنند در هر گردش چکیدن خونی را به همراه خواهد داشت. یادمان هست که نواحی یادت مقدس است. یادمان هست: فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی.



یادمان هست باید حروف در نوشتن نامت وضو داشته باشند. یادمان هست نگذاریم علف افسانه‌های هرزه ببافد و اوقات باغ با قصه‌های زرد تلف شود.



حبیب عزیز! نام تو رزق روح ماست و تا زنده‌ایم هوادار قلم‌های غیوری هستیم که تنها در پناه چراغ نام تو و یارانت می‌نویسند. حواسمان هست که بهار امسال را نیز با رایحه عطر سیب مزار شهدا شروع کنیم. از همین حالا در این روزهای پایانی زمستان نفسمان را به رستاخیز طبیعت بهار گره می‌زنیم باشد که سفره هفت‌سین امسال پر از سکوت ساده سجده‌های سحرگاهی، بر سجاده‌های سرخ سنگر باشد. امسال در دهمین دور طواف بر گرد ضریح نام مقدس شهید، جشنواره‌ انتخاب کتاب سالی دیگر را برگزار می‌کنیم. با یارانی عشقمند که شهید و شهادت هنوز در قاموس ضمیرشان هست و هنوز به باران پشت نکرده‌اند و هنوز دلهایشان ابری مزار غریب شهداست.



حبیب ما! اگر ما اسیر روزمرگی‌هایمان هستیم و کم سر مزارت می‌آییم غمی نیست. باران و برف که هستند. آن‌ها بی‌‌دریغ و بدون غوغا بر مزارت می‌بارند. بدون عکس و مصاحبه و قیل و قال. خودت خواسته بودی مزارت سرپناهی نداشته باشد تا این دو یار دیرین، این دو برکت الهی بر مزارت ببارند. تو و یارانت در آرامش ملکوتی‌تان در ملکوت آرامش، نیازی به ما ندارید. این ماییم که یا کامل‌القصوریم یا قاصرالکمال. ماییم که هزار هزار سال نوری از عشق دوریم. اما امسال هم کم نبودند قلم به دستانی که علی‌رغم گم شدن در پیچ و خم‌های ناهموار معاش، نمی‌نویسند که نان بخورند بلکه نان می‌خورند تا بنویسند. از تو و یارانت و حماسه‌هایتان. یاد و خاطره‌تان گرامی باد.



در دهمین جشنواره شهید غنی پور درمجموع تعداد 435 عنوان کتاب مورد قضاوت قرار گرفتند که از میان آن‌ها تعداد 202 اثر به شرح زیر راهی مراحل بعد شدند:



1. بخش کودکان و نوجوانان

داوران این بخش شهرام شفیعی، حمیدرضا شاه‌آبادی و سمیه موسوی‌زاده بودند . در این بخش تعداد 90 کتاب داستانی در حوزه کودکان و 70 کتاب در بخش نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت و از میان آن‌ها به ترتیب 35 و 30 اثر حائز امتیاز لازم برای راهیابی به مرحله دوم شدند.



الف. بخش کودکان:

نامزدهای نهایی کتاب های کودکان عبارت بودند از: خداحافظ راکون پیر نوشته کلر ژوبرت،گنجشک اشی‌مشی نوشته ناصر یوسفی ، شماره تلفن بهشت تالیف مرضیه جوکار ، قصه‌های قبل از خواب نوشته فریبا کلهر ، راه برفی تالیف مریم حاجی‌لو

و دیو دیگ به سر نوشته فرهاد حسن‌زاده.



هیئت داوران این گروه پس از چند مرحله تعامل و گفتگو در خصوص یکایک کتاب ها رای خود را به این شرح اعلام کردند:



کتاب تقدیری : شماره تلفن بهشت، نوشتع مرضیه جوکار به دلیل کاوش در زوایای پنهان ذهن فرزندان شهدا و خلق موقعیتی تخیلی اما باورپذیر همراه با ادای احترام به ساحت شهدای دفاع مقدس.



کتاب سال : خداحافظ راکون پیر، نوشته کلر ژوبرت (نویسنده و تصویرگر فرانسوی که در سال‌های اخیر به دین مبین اسلام مشرف شده است.) به دلیل بیان هنرمندانه و مخاطب‌شناسانه موضوع جهان پس از مرگ برای کودکان.



ب. بخش نوجوانان:

نامزدهای نهایی کتاب های نوجوانان عبارت بودند از: ...و خدا پاسخ داد نوشته سوسن طاقدیس ، سه گلدان اثر احمدرضا احمدی،غوص عمیق نوشته جمشید خانیان ، دشت‌بان تالیف احمد دهقان ، کنار جاده خاکی نوشته محمدعلی گودینی ، سپیتمان تالیف آرمان آرین وعقرب‌های کشتی بمبک نوشته فرهاد حسن‌زاده.

هیئت داوران این گروه پس از چند مرحله تعامل و گفتگو در خصوص یکایک کتاب ها رای خود را به این شرح اعلام کردند:

کتاب تقدیری : ...و خدا پاسخ داد نوشته سوسن طاقدیس به دلیل بهره‌گیری از زبان جذاب داستانی برای روایت رویدادی مهم و تعیین‌کننده در تاریخ صدر اسلام.



کتاب سال : دشت‌بان نوشته احمد دهقان به دلیل نمایاندن تأثیر دفاع مقدس بر شکل‌گیری شخصیت یک نسل با فضاسازی تأثیرگذار و روایت هنرمندانه روزهای آغازین دفاع مقدس. غوص عمیق نوشته جمشید خانیان به دلیل فضاسازی مناسب و بهره‌گیری از مفاهیم اسطوره‌ای برای بیان استعاری یک موضوع امروزی.

2. بخش داستان و رمان با موضوع دفاع مقدس

داوران این بخش زهره یزدان‌پناه، گلعلی بابایی و محسن حدادی بودند . از میان 25 عنوان داستان کوتاه و رمان دفاع مقدس و 30 عنوان زندگی‌نامه داستانی بررسی شده در این بخش به ترتیب 15 و 17 اثر راهی مراحل بعد شدند.



در نشست نهایی هیئت داوران بخش زندگی‌نامه داستانی این آثار نامزد دریافت جایزه معرفی شدند:هاجر در انتظار نوشته سعید عاکف، دوره درهای بسته نوشته سید حسن یحیوی ، محله‌های زندگی نوشته مریم برادران و نیمه پنهان- زندگی‌ شهید اصغری‌خواه نوشته فاطمه غفاری.

هیئت داوران این گروه پس از چند مرحله تعامل و گفتگو در خصوص یکایک کتاب ها رای خود را به این شرح اعلام کردند:

کتاب تقدیری :دوره درهای بسته (جلد ششم) نوشته سیدحسین یحیوی به دلیل ارائه تصویری صادقانه و ملموس از مظلومیت آزادگان در اردوگاه‌های رژیم بعث عراق.



کتاب سال : نیمه پنهان- زندگی‌ شهید اصغری‌خواه نوشته فاطمه غفار.

در نشست نهایی هیئت داوران بخش داستان و رمان دفاع مقدس این آثار نامزد دریافت جایزه معرفی شدند: قفس نوشته محمد حنیف ،عبور از ضخامت ابرها نوشته بهزاد شیخی ،پرسه در خاک غریبه نوشته احمد دهقان ، دیگر اسمت را عوض نکن نوشته مجید قیصری.



هیئت داوران این گروه پس از چند مرحله تعامل و گفتگو در خصوص یکایک کتاب ها رای خود را به این شرح اعلام کردند.

کتاب تقدیری : عبور از ضخامت ابرها نوشتة بهزاد شیخی، به دلیل رمزگشایی موفق از زندگی یکی از سرداران گمنام دفاع مقدس و روایتی جذاب و نفس‌گیر از حماسه‌آفرینی شخصیت‌های اصلی داستان در خطوط مقدم جبهه‌های جنوب و غرب کشور

کتاب سال : قفس نوشته محمد حنیف، به دلیل روایت مؤثر از روزهای تلخ و شیرین آزادگان در اردوگاه‌های رژیم بعث عراق. همراه با اشارات ظریف و دقیق دربارة استقامت آزادگان عزیز و پرداخت بدیع و گره‌افکنی جسورانه در روند داستان.

3. بخش داستان بزرگسال با موضوع آزاد



داوران این بخش احمد بیگدلی، محمد مهدوی‌شجاعی و محمد محمودی‌نورآباد بودند .



از میان 140 عنوان داستان کوتاه و 89 عنوان رمان و داستان بلند بررسی شده در این بخش به ترتیب 75 و 30 عنوان کتاب راهی مراحل بعد شدند.



الف. مجموعه داستان‌های کوتاه:

در نشست نهایی هیئت داوران این آثار نامزد دریافت جایزه معرفی شدند: مهمانی با کلاغ‌ها نوشته زهرا پورقربان ، عروس بید نوشته یوسف علیخانی ، بماند نوشته بهناز علیپور گسکری ، استکان کمرباریک مادری نوشته حسن رحیم‌پور



هیئت داوران این گروه پس از چند مرحله تعامل و گفتگو در خصوص یکایک کتاب ها رای خود را به این شرح اعلام کردند: کتاب تقدیری : مهمانی با کلاغ‌ها نوشتة زهرا پورقربان به دلیل درخشش قابل توجه نویسنده در آفرینش اولین اثر خود در حوزة داستان‌های کوتاه.



کتاب سال : عروس بید، نوشتة یوسف علیخانی به دلیل استواری زبان در انتقال مفاهیم نهفته در گویشِ محلی ناحیة الموت و خلق شخصیت‌های ماندگار و پویای بومی.



ب. داستان بلند و رمان:



در نشست نهایی هیئت داوران این آثار نامزد دریافت جایزه معرفی شدند: سفرکرده ها نوشته حسین نوش آذر،هم‌سفران نوشتة محمدرضا بایرامی ، تالار پذیرایی پایتخت نوشتة محمدعلی گودینی ، رنگ آخر نوشته سیدهاشم حسینی



هیئت داوران این گروه پس از چند مرحله تعامل و گفتگو در خصوص یکایک کتاب ها رای خود را به این شرح اعلام کردند: کتاب تقدیری : تالار پذیرایی پایتخت نوشته محمدعلی گودینی به دلیل روایت تأثیرگذار و جذاب ماجراهای دوران پیروزی انقلاب اسلامی



کتاب سال : هم‌سفران نوشته محمدرضا بایرامی به دلیل روایت صمیمی از زندگی مردمان صبور دامنه‌های سبلان و خلق قصه‌های تأثیرگذار از ماجراهای ساده. ضمن حفظ انسجام و پیوستگی هنرمندانه ماجراها.

