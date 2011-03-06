شهروندان ماهی قرمز را تنها از مراکز مجاز بخرند

به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد، ناصر مرگان ازغدی افزود: این اداره کل به عنوان تنها مرجع کنترل بهداشتی ماهیان قرمز در استان، مراکزی را جهت فروش اینگونه ماهیان، تحت نظارت بهداشتی قرار داده که مراکز مذکور با پلاکارد و مجوز آرم ‌دار تحت نظارت شبکه دامپزشکی شهرستان مشخص شده‌اند.

وی به همه خراسانی ها توصیه کرد: ماهی مورد نیاز جهت سفره هفت سین یا نگهداری در آکواریوم را از این مراکز خریداری نمایند.

وی گفت: با توجه به اینکه تاکنون در کشور گزارشی مبنی بر بروز بیماری در انسان با منشاء ماهیان زینتی منتشر نشده است، لیکن احتمال بروز بیماریهای پوستی از طریق تماس با ماهیان قرمز وجود دارد که می‌ توان با اقدامات پیشگیرانه ازآن جلوگیری کرد.

وی افزود: استفاده از دستکش مخصوصاً برای افراد حساس و دارای سوابق آلرژی، شستشوی کامل دستها با آب و صابون بعد از هر بار دست زدن به آب یا ماهیان زینتی مثل ماهی قرمز، جلوگیری از دست زدن کودکان به ماهیان و آموزش بهداشت فردی به آنها و عدم دستمالی چشم، صورت و دهان بعد از کار با آکواریوم یا ظرف نگهداری ماهی، از جمله اقداماتی است که می توان برای این منظور به کار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: آب مورد استفاده جهت نگهداری ماهیان مذکور باید بهداشتی بوده و در مورد آب‌ های شرب شبکه آبرسانی شهری باید کلرزدایی و یا جهت تعادل گازها و خروج کلر قبل از مصرف، حداقل 48 ساعت در ظروف دهان گشاد نگهداری و ذخیره شود.