اخبار کوتاه ورزشی از خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، تیم هیئت هندبال تربت جام، نماینده خراسان رضوی با کسب عنوان نایب قهرمانی در مسابقات دسته یک قهرمانی کشور به زیرگروه لیگ برتر هندبال کشور صعود کرد.



این مسابقات در دو گروه شش تیمی و پنج تیمی برگزار شد که نماینده خراسان رضوی با تیمهای اصفهان، هرمزگان، مازندران، فارس و کهکیلویه و بویراحمر در گروه اول قرار داشت.



مرحله اول این مسابقات به صورت دوره ای و مرحله نهایی نیز به صورت تک حذفی برگزار شد که در پایان تیم هیئت هندبال تربت جام توانست با رسیدن به دیدار پایانی لیگ دسته اول هندبال کشور، جواز صعود به زیرگروه لیگ برتر را بدست آورد.



گفتنی است مسابقات لیگ دسته اول هندبال کشور به میزبانی کهکیلویه و بویراحمد برگزار شد.



راهیابی تیم هاکی خراسان رضوی به لیگ برتر



مسابقات لیگ دسته اول هاکی بانوان با قهرمانی تیم گیلان با میزبانی مشهد مقدس به کار خود پایان داد.



در این دوره از مسابقات که با حضور شش تیم از یازدهم اسفند ماه در سالن شهید بهشتی مشهد آغاز شده بود، نماینده خراسان رضوی پس از شکست در دیدار نهایی مقابل تهران به مقام دوم دست یافت.



همچنین پس از تیمهای تهران و خراسان رضوی، آذربایجان غربی و گیلان نیز جواز حضور در لیگ برتر را بدست آوردند



با صعود تیم هاکی خراسان رضوی به لیگ برتر، این استان در فصل آینده لیگ برتر هاکی دو نماینده خواهد داشت.



قهرمانی چناران در مسابقات کشتی چوخه خراسان رضوی



نوجوانان و جوانان روستایی چناران فاتح مسابقات کشتی با چوخه خراسان رضوی شدند.



در مسابقات کشتی با چوخه قهرمانی خراسان رضوی که به میزبانی شهرستان چناران و در دو رده سنی نوجوانان و جوانان با شرکت 500 کشتی گیر چوخه کار از هشت شهرستان خراسان رضوی برگزار شد، تیم چناران مقام نخست مسابقات را بدست آورد.



این دوره از مسابقات و در رده سنی نوجوانان پس از تیم چناران، تیم‌های روستایی قوچان و کلات دوم و سوم شدند. در رده سنی جوانان نیز تیم‌های مشهد و قوچان در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.