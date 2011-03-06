سرانه فضای سبز در قم یک پنجاهم سرانه کشوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور قبل از ظهر یکشنبه در مراسم روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی در پادگان خیبر قم طی سخنانی با اشاره به اهمیت درخت و درختکاری و منابع طبیعی در اسلام اظهار داشت: آیین مقدس اسلام توجه و اهمیت ویژه‌ای برای حفظ و احیای منابع طبیعی قائل بوده و در احادیث و روایات زیادی به ارزش و فضیلت والای درخت و درختکاری و مذمت و نکوهش تخریب محیط زیست و فضای سبز و آسیب رسانی به حیات درخت اشاره و تاکید شده است.



وی افزود: با توجه به این نوع نگاه ارزشی و متعالی به مقوله منابع طبیعی که در هیچ آیین و مکتبی نظیر ندارد، انتظار می‌رود که همه در حفظ و حراست از منابع طبیعی کوشا بوده و محیط زیست کشورمان را به پاک‌ترین محیط زیست دنیا تبدیل نمایند.



استاندار قم با اشاره به شرایط خاص اقلیمی قم تصریح کرد: قرار گرفتن قم در منطقه خشک و نیمه‌خشک لزوم توجه به توسعه فضای سبز و احیای منابع طبیعی را ضروری و حیاتی ساخته است.



حجت الاسلام موسی‌پور با بیان اینکه بیش از نیمی از وسعت استان را بیابان‌ها و اراضی شور تشکیل می‌دهند، این مسأله را تهدید جدی برای اینده محیط زیست استان دانست و گفت: اجرای برنامه‌های آبخیزداری و بیابانزدایی باید به جد از سوی دستگاه‌های متولی پیگیری و مورد توجه قرار گیرد.



وی میزان سرانه فعلی فضای سبز کشور را 2 هزار متر مربع اعلام و اظهار داشت: این سرانه که معادل یک سوم سرانه جهانی است در قم به 40 متر مربع و در واقع یک پنجاهم سرانه کشوری می‌رسد.



استاندار قم با اشاره به اقدامات و برنامه ریزی‌های انجام گرفته برای توسعه سرانه فضای سبز در قم، از احداث پارک 450 هکتاری واقع در مسیر جاده جدید قم- گرمسار در سال اینده خبر داد و افزود: علاوه بر ایجاد این پارک، احداث چندین پارک جنگلی دیگر از جمله درختکاری و پوشش فضای سبز طرفین اتوبان قم تهران و شهرک صنعتی شکوهیه در دستور کار قرار گرفته است.



موسی‌پور بیان داشت: ایجاد 10 هزار هکتار فضای سبز برای مقابله با گسترش بیابان در قم از دیگر برنامه‌های استان برای توسعه منابع طبیعی است که به عنوان یکی از پیشنهادات در سفر دور سوم دولت به قم مطرح خواهد شد.



وی توسعه و گسترش منابع طبیعی را نیازمند عزم و بسیج عمومی و مشارکت همگانی دانست و با اشاره به توزیع بیش از یک میلیون اصله نهال در بین شهروندان در هفته منابع طبیعی و روز درختکاری گفت: کاشت یک درخت توسط هر شهروند در این ایام کمک شایانی را به افزایش فضای سبز در استان خواهد کرد.



در پایان این مراسم توسط استاندار قم یک اصل نهال به یاد یکی از شهدای دفاع مقدس در پادگان خیبر لشگر 17 علی بن ابیطالب (ع) غرس شد.