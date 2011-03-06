اجرای طرح CBR افاغنه مقیم مهمانشهر رفسنجان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مدیرکل بهزیستی استان کرمان عصر یکشنبه در مراسم اختتامیه طرح CBR گفت: این طرح با همکاری سازمان ملل و بهزیستی به منظور شناسایی افاغنه معلول و پیگیری جهت رفع معلولیت و یا ارایه خدمت به آنها در مهمانشهر رفسنجان اجرا شده است.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح به جلوگیری از معلولیتها کمک می کند، افزود: در اجرای این طرح 12 نفر توانیار آموزشهای لازم را فرا گرفتند تا طی شش ماه فعالیت مستمر معلولین مقیم این مهمانشهر را شناسایی کنند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان ادامه داد: پس از شناسایی، معلولین به کمیسیون پزشکی توانبخشی بهزیستی معرفی و در صورت تایید نیازسنجی معلولیت آنها انجام می شود تا خدمات مورد نیاز ارایه شود.

وی توزیع وسایل کمک توانبخشی، آموزش کتابچه ها CBR ارایه خدمات گفتار درمانی را از جمله خدماتی برشمرد که بهزیستی به اتباع افاغنه ساکن در مهمانشهر رفسنجان ارایه کرده است.

ارول آردوک، نماینده دفتر کمیساریای عالی در امور پناهندگان سازمان ملل در استان کرمان نیز ضمن تقدیر از همکاری صمیمانه بهزیستی با این سازمان گفت: شناسایی افاغنه معلول و ارایه آموزشهای لازم با همکاری بهزیستی موجب شد تا این طرح با موفقیت به پایان رسد.

وی ضمن ابراز خرسندی از عملکرد بهزیستی در اجرای طرح CBR اظهار امیدواری کرد که در برنامه های بعدی این سازمان با بهزیستی اقدامات موثر دیگری در خصوص ارایه خدمات تخصصی بهزیستی به اتباع خارجی صورت گیرد.