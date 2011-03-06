استقرار 35 تیم کنترل عبور و مروز وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ جعفر اشرف رضایی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با تشریح برنامه های طرح نوروزی پلیس راه استان افزود: طرح نوروزی پلیس راه استان از 25 اسفند ماه جاری تا 15 اردیبهشت ماه سال 90 آغاز می شود.

وی ادامه داد: در قالب اجرای این طرح 35 تیم محسوس و 10 تیم نامحسوس وظیفه کنترل عبور و مرور و سایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان برعهده خواهند داشت.

سرهنگ اشرف رضایی، بهبود وضعیت ترافیکی، اجرای صحیح مقررات راهنمایی و رانندگی، ارتقا ایمنی عبور و مرور و جلوگیری از بروز حوادث رانندگی، ایجاد آرامش، آسودگی خاطر در سفرهایی نوروزی و حضور فعال و موثر تیمهای پلیس راه جهت نظارت بر اجرای دقیق مقررات راهنمایی و رانندگی در جاده ها را مهمترین اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.

وی همچنین از استقرار عوامل پیاده پلیس راه در 35 نقطه پر تصادف استان در این ایام خبرداد و بیان داشت: استقرار هفت ایستگاه موقت، 9 پاسگاه پلیس راه، اجرای طرح تست سلامت و اعتیاد رانندگان، تشدید برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف و برخورد با خودروهای مخاطره آمیز و جلوگیری از حرکت آنها و هدایت به پارکینگ از دیگر فعالیت ها در این طرح است.

کاهش 21 درصدی تصادفات فوتی آذربایجان غربی در بهمن ماه

رئیس پلیس راههای آذربایجان غربی در خصوص بروز تصادفات فوتی در یک ماه گذشته بیان داشت: در این مدت 22 فقره تصادف فوتی در استان به وقوع پیوسته و در اثر آن 27 نفر جان خود را از دست داده اند که این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه 21 درصد کاهش نشان می دهد.

به گفته سرهنگ اشرف رضایی در بهمن ماه امسال 127 فقره تصادفات جرحی در استان رخ داده که دراین تصادفات 270 نفر مجروح شده اند که این میزان 9 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

عدم رعایت حق تقدم، رعایت نکردن فاصله طولی، عدم توجه به جلو، نداشتن توانایی در کنترل وسیله نقلیه ، تجاوز از سرعت مطمئنه و تغییر مسیر ناگهانی از مهمترین دلایل تصادفات جاده های مواصلاتی استان است.