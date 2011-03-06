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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۵۲

رشته پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در دانشگاه علمی - کاربردی ایلام راه اندازی شد

ایلام - خبرگزاری مهر: رشته تحصیلی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در مقطع کارشناسی در دانشگاه علمی، کاربردی ایلام راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رئیس دانشگاه علمی، کاربردی بهزیستی ایلام ظهر یکشنبه در این مراسم گفت: علاقمندان می توانند برای ثبت نام از 17 اسفند به مدت 10 روز برای دریافت فرم ثبت نام به باجه های پست مراجعه کنند.

فرمان عزیزنیا افزود: ادارات مرتبط با بحث آسیبهای اجتماعی نظیر دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی، زندانها و ادارات فرهنگی می توانند کارکنان خود را برای تحصیل در این رشته تشویق کنند.

وی اضافه کرد: آزمون این دانشگاه سال آینده برگزار و برای ترم تحصیلی مهرماه پذیرش انجام خواهد گرفت.

20 هزار نفر در استان ایلام تحت حمایت بهزیستی هستند.

کد مطلب 1268337

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