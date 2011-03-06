رشته پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در دانشگاه علمی - کاربردی ایلام راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رئیس دانشگاه علمی، کاربردی بهزیستی ایلام ظهر یکشنبه در این مراسم گفت: علاقمندان می توانند برای ثبت نام از 17 اسفند به مدت 10 روز برای دریافت فرم ثبت نام به باجه های پست مراجعه کنند.

فرمان عزیزنیا افزود: ادارات مرتبط با بحث آسیبهای اجتماعی نظیر دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی، زندانها و ادارات فرهنگی می توانند کارکنان خود را برای تحصیل در این رشته تشویق کنند.

وی اضافه کرد: آزمون این دانشگاه سال آینده برگزار و برای ترم تحصیلی مهرماه پذیرش انجام خواهد گرفت.

20 هزار نفر در استان ایلام تحت حمایت بهزیستی هستند.