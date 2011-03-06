به گزارش خبرنگار مهر، پس از موافقت اعضاء هیئت رئیسه کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا نسبت به برگزاری نخستین دوره رقابتهای جام باشگاه های این رشته در قاره کهن، زمان برگزاری این دیدارها از سوی ACC اعلام شد.

این رقابتها همان طور که در اجلاس آسیایی تایلند مطرح شده بود در سال 2012 به میزبانی کشورمان برگزار می شود که طبق پیشنهاد و نظر مثبت اعضاء هیئت رئیسه کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا مهرماه سال 1391 به عنوان زمان برگزاری این رویداد آسیایی انتخاب شد.

کمیته پیست دوچرخه سواری آسیا به ریاست امیررضا واعظ آشتیانی بزودی آئین نامه مربوط به مسابقات، نحوه امتیاز دهی، وضعیت حضور تیم ها و رشته های مورد نظر را تدوین و برای تصویب به ACC و در نهایت اتحادیه جهانی دوچرخه سواری ارسال خواهد کرد.

کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا قصد دارد این مسابقات را در تقویم جهانی ثبت کرده و ضمن آن موافقت UCI را برای لحاظ کردن امتیاز این مسابقه آسیایی در امتیازات رقابت های المپیک را دریافت کند. نشست اتحادیه جهانی دوچرخه سواری سپتامبر سال 2011 در دانمارک برگزار می شود که این پیشنهاد در این مجمع سالانه مطرح خواهد شد.