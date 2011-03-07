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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۵۰

اعتبارات مناسب برای شهرداریهای گلستان جذب شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان گفت: با پیگیری های مستمر صورت گرفته و تعامل مناسب انجام شده با آن سازمان، اعتبارات و امکانات مناسبی برای شهرداری های استان جذب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد ابراهیم کریمی عصر یکشنبه در نشست این اداره کل اظهار داشت: به کارگیری ون ها و مینی بوس های تخصیصی از محل تبصره 13 و نوسازی خودروهای فرسوده از دیگر اقدامات این دفتر بوده است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خاطرنشان کرد: با توجه به اجرای قانون مهم و تاثیرگذار هدفمند کردن یارانه ها، دبیرخانه کمیته حمل و نقل و سوخت استان در این دفتر فعالیت خود را آغاز کرد که با برنامه ریزی های صورت گرفته، جلسات مستمر، ارتباط و تعامل مناسب با دیگر ادارات و مرکز، تشکیل تیم های بازرسی و ... شاهد کمترین مشکل در بخش حمل و نقل و سوخت استان بودیم.
 
وی اظهار داشت: طی سال  جاری  بیش از 1400 نفر از پرسنل شهرداری ها در دوره های آموزشی تخصصی برگزار شده از سوی این دفتر شرکت کرده و بیش از 150 نفر نیز دوره های آموزشی خارج از استان را با موفقیت گذرانده اند.
 
وی خاطرنشان کرد: بررسی پیش نویس بودجه سال 1390 شهرداری ها در جلسات تخصصی به جهت ارائه بودجه ای مناسب و منطقی از سوی شهرداری ها از دیگر اقدامات ویژه این دفتر بوده است.
 
مدیرکل دفتر امور شهرداری و شوراهای استانداری گفت: بررسی گزارش حسابرسی شهرداری ها، برگزاری جلسات هماهنگی قانون مالیات بر ارزش افزوده، تشکیل کمیته هماهنگی امور اجرایی اوراق مشارکت شهرداری های بالای 100 هزار نفر استان، و ... از سوی این دفتر در سال 89 انجام شده است.
 
کریمی پیگیری برای جذب اعتبارات مختلف از سازمان شهرداری ها و دهیاری ها جهت شهرداری های استان را اقدام ویژه این دفتر ذکر کرد
کد مطلب 1268339

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