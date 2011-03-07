اعتبارات مناسب برای شهرداریهای گلستان جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد ابراهیم کریمی عصر یکشنبه در نشست این اداره کل اظهار داشت: به کارگیری ون ها و مینی بوس های تخصیصی از محل تبصره 13 و نوسازی خودروهای فرسوده از دیگر اقدامات این دفتر بوده است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خاطرنشان کرد: با توجه به اجرای قانون مهم و تاثیرگذار هدفمند کردن یارانه ها، دبیرخانه کمیته حمل و نقل و سوخت استان در این دفتر فعالیت خود را آغاز کرد که با برنامه ریزی های صورت گرفته، جلسات مستمر، ارتباط و تعامل مناسب با دیگر ادارات و مرکز، تشکیل تیم های بازرسی و ... شاهد کمترین مشکل در بخش حمل و نقل و سوخت استان بودیم.



وی اظهار داشت: طی سال جاری بیش از 1400 نفر از پرسنل شهرداری ها در دوره های آموزشی تخصصی برگزار شده از سوی این دفتر شرکت کرده و بیش از 150 نفر نیز دوره های آموزشی خارج از استان را با موفقیت گذرانده اند.



وی خاطرنشان کرد: بررسی پیش نویس بودجه سال 1390 شهرداری ها در جلسات تخصصی به جهت ارائه بودجه ای مناسب و منطقی از سوی شهرداری ها از دیگر اقدامات ویژه این دفتر بوده است.



مدیرکل دفتر امور شهرداری و شوراهای استانداری گفت: بررسی گزارش حسابرسی شهرداری ها، برگزاری جلسات هماهنگی قانون مالیات بر ارزش افزوده، تشکیل کمیته هماهنگی امور اجرایی اوراق مشارکت شهرداری های بالای 100 هزار نفر استان، و ... از سوی این دفتر در سال 89 انجام شده است.



کریمی پیگیری برای جذب اعتبارات مختلف از سازمان شهرداری ها و دهیاری ها جهت شهرداری های استان را اقدام ویژه این دفتر ذکر کرد