9 نمایشگاه صنایع دستی طی ایام نوروز در کرمان برگزار می شود

هادی ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان برای ایام نوروز سال 90 اقدام به برپایی 9 نمایشگاه صنایع دستی در شهرستانهای استان میکند.
وی تصریح کرد: این نمایشگاهها در شهرستانهایی چون کرمان، بم، بافت، جیرفت، انار، شهربابک، رفسنجان،سیرجان و راین برپا میشود.
ایرانمنش با اشاره به اینکه نمایشگاههای صنایع دستی در محل اماکن تاریخی هر شهرستان برپا میشود، افزود: در این نمایشگاهها، صنایع دستی و هنرهای سنتی هنرمندان هر شهرستان به نمایش گذاشته میشود.
ایرانمنش درباره نمایشگاه صنایع دستی شهرستان کرمان که از تاریخ اول تا دوازدهم فروردین سال 90 برگزار خواهد شد، تصریح کرد: این نمایشگاه با بیش از 70 غرفه در محل یخدان مویدی برپا خواهد شد.
وی تعداد غرفههای صنایع دستی سراسر استان را 200غرفه دانست و گفت: نمایشگاههای صنایع دستی می تواند قابلیتهای هر شهرستان را معرفی و به گردشگران معرفی کند.
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