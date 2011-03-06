اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، تیم هاکی بانوان شهرستان نقده طی اولین دوره حضور در رقابتهای لیگ دسته یک هاکی بانوان کشور به مقام سوم دست یافت.

دور برگشت لیگ دسته یک هاکی بانوان کشور از دهم اسفند ماه سالجاری به میزبانی خراسان رضوی به مدت شش روز با حضور تیم های خراسان رضوی، کهکیلویه و بویراحمد، گیلان، گلستان، آذربایجان غربی و شرقی و کرمان برگزار شده که تیم بانوان نقده به عنوان نماینده آذربایجان غربی در این رقابت ها حضور داشت.

هاکی بانوان نقده در مجموع رفت و برگشت با کسب 16 امتیاز، پس از تیم های گیلان و خراسان رضوی به مقام سومی این مسابقات دست یافت و بازیکنان این تیم در نخستین حضور خود با اقتدار نشان برنز این رقابت ها را به گردن آویخت و جواز حضور در لیگ برتر کشور را کسب کرد.

در مرحله رفت این رقابت ها که مهرماه امسال به میزبانی نقده برگزار شد، تیمهای خراسان رضوی، گیلان و آذربایجان غربی به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کرده بودند.

کسب عنوان قهرمانی مسابقات شنای بانوان آذربایجان غربی توسط ارومیه

مسابقات شنای بانوان استان آذربایجان غربی با قهرمانی تیم ارومیه که با حضور یکصد بانوی شناگر از شهرهای ارومیه، نوشین شهر، میاندوآب، اشنویه، پیرانشهر و تکاب در استخر شهید باکری ارومیه برگزار شد، پایان یافت.

این مسابقات در چهار رده سنی زیر 10، 12، 13، 14 سال و 17 سال برگزار شده که در پایان تیم ارومیه با 590 امتیاز به مقام قهرمانی رسید و تیم های اشنویه با281 امتیاز و تکاب با 251 امتیاز حایز رتبه های دوم و سوم شدند.

نفرات برتر این رقابتها در هر چهار رده سنی بعنوان تیمهای منتخب استان برگزیده شده و زیرنظر مربیان تیم، جهت اعزام به مسابقات کشوری، به اردوی آمادگی دعوت خواهند شد.

پایان نخستین دوره مسابقات کشتی دانش آموزی جنوب آذربایجان غربی

نخستین دوره مسابقات کشتی دانش آموزان جنوب آذربایجان غربی که در بوکان برگزار شده بود، با قهرمانی تیم تکاب و معرفی نفرات برتر هر گروه به کار خود پایان داد.

در پایان این مسابقات، در رده نوجوانان، تیم تکاب با کسب بیشترین امتیاز به مقام قهرمانی رسید و تیمهای شاهین دژ و میاندوآب نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

در رده سنی جوانان نیز تیم سردشت با کسب بیشترین امتیاز مقام قهرمانی را از آن خود کرده و تیمهای بوکان و میاندوآب نیز به ترتیب در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند.

در رده سنی نونهالان نیز، تیم تکاب اول و تیمهای بوکان و میاندوآب به ترتیب مقام های دوم و سوم از آن خود کردند.

این مسابقات با حضور هشت تیم و 200 ورزشکار از شهرستانهای بوکان، سردشت، پیرانشهر، مهاباد، نقده، میاندوآب، شاهین دژ و تکاب به مدت سه روز در سالن سوم خرداد بوکان برگزار شد.