به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علویان صداگذاری را انجام می‌دهد و یحیی سپهری شکیب موسیقی مجموعه را می‌سازد. تصویربرداری اولین مجموعه صلاحمند این روزها در لوکیشینی در خیابان شیخ بهایی ادامه دارد. "بچه‌ها نگاه می‌کنند" برای پخش در نوروز از شبکه دوم آماده می‌شود.

آتیلا پسیانی و رضا داودنژاد در نمایی از مجموعه

هدایت هاشمی، شبنم مقدمی، آتیلا پسیانی، گوهر خیراندیش، سارا خوئینی‌ها، سیامک صفری، رضا داودنژاد، میرطاهر مظلومی، سمیرا ذکایی، سپیده علایی، علی صالحی و علی مردانه بازیگران "بچه‌ها نگاه می‌کنند" هستند.

تهیه‌کنندگی این مجموعه برعهده محمدرضا تخت‌کشیان است. فیلمنامه "بچه‌ها نگاه می‌کنند" توسط علیرضا محمودی نوشته شده اما برای ساخت بازنویسی شده است.



عوامل تولید این مجموعه عبارتند از مدیرتصویربرداری: افشین احمدی، طراح صحنه و لباس: حسین عالی‌نژاد، طراح گریم: آرین اسماعیلی، مدیر تولید: مجتبی وحیدی، مدیر روابط عمومی: افسانه فراهانی و عکاس: صبا سیاهپوش.



حمیدرضا صلاحمند فیلم‌های سینمایی "زمانه"، "سه درجه تب" و "نیش و زنبور" را کارگردانی کرده است.