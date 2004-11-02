اساتيد علم و صنعت خواستار روشن شدن قضاياي امروز اين دانشگاه شدند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، در اين تحصن اساتيد و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها با وزير علوم، تحقيقات و فناوري به گفت و گو پرداختند.

اساتيد دانشگاه علم و صنعت ايران خطاب به وزير علوم گفتند: اين عمل نابخردانه هتك حرمت مكان مقدس دانشگاه است. اگر با اين افراد برخورد نشود فردا با خود وزير چنين برخوردي صورت مي گيرد. ما اگر جاي وزير بوديم استعفا مي داديم. ما از شما احقاق حق دانشگاه را انتظار داريم و از شما تقاضا داريم اين مسئله را به طور جد پي گيري كرده و با دانشجويان متخلف برخورد كنيد. بايد تصميم قاطع گرفته شود و افراد و گروه هاي خلاف كار ضمن شناسايي، مجازات شوند.

اساتيد دانشگاه علم و صنعت همچنين اعلام كردند تا روشن نشدن موضوع در كلاس هاي درس حضور نخواهند يافت.

خبر ديگري حاكي است ، به گفته عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت و مدير سابق حوزه رياست دانشگاه علم و صنعت ، تمامي مديران دانشگاه علم و صنعت از سمت خود استعفا داده اند.

دكتر عرب خابوري در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: تمامي مديران دانشگاه علم و صنعت ايران به علت حادثه اي كه امروز ظهر در دانشگاه علم و صنعت اتفاق افتاد، استعفاي خود را به رياست دانشگاه علم و صنعت تقديم كردند.