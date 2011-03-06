درختکاری در مقابله با گرد و خاک بوشهر موثر است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر یکشنبه درمراسمی که به مناسبت روز درختکاری در فرودگاه بوشهر برگزار شد، با بیان اینکه توسعه فضای سبز کاهش گرد و خاک را به همراه خواهد داشت، اظهار داشت: هرچند منشاء گردوخاک مربوط به کشورهای عربستان و عراق است که باید فکری اساسی برای آن شود اما گسترش فضای سبز می تواند در کاهش میزان گرد و خاک کمک شایانی کند.

وی افزود: امیدواریم با نگاهی که دولت در زمینه گسترش فضای سبز و جنگل کاری دارد در آینده نزدیک در این عرصه به موفقیت هایی دست پیدا کنیم و بتوانیم این گونه با پدیده گرد و خاک مقابله کنیم .

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر نیز با اشاره به اینکه سال 2011 سال جنگلکاری نام گذاری شده است، گفت: در هفته منابع طبیعی 100 هزار اصله نهال در هزار و 200 هکتار از اراضی استان کاشته می شود .

شریفی با اشاره به افزایش 93 درصدی اعتبارات منابع طبیعی در دولت نهم و دهم نسبت به قبل افزود: در زمینه مهار سیلاب نیز فعالیتهایمان 9 برابر شده است .