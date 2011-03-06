کمیته امداد به یک سازمان فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد حسین جهانبخش بعد ازظهر یکشنبه در نشست با مسئولان کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه این نهاد پس از 22 روز از پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان امام راحل تشکیل شد، اظهار داشت: این نهاد نه تنها در بخش اقتصادی خانواده ها فعالیت می کنند بلکه در بخشهای فرهنگی و اجتماعی فعالیتهای چشمگیری دارد.

وی با قدردانی از خدمات خالصانه مسئولان و کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان، اظهار داشت: خدمات این نهاد به گونه ای است که سرانه اشتغال در وزارتخانه ها 200 میلیون تومان است ولی در نهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) بین پنج تا 10 میلیون تومان است که نشان از جایگاه مهم این نهاد دارد.

استاندار بوشهر به اجرای طرح موفق هدفمند کردن یارانه ها در کشور پرداخت و گفت: با گذشت چند ماه از این طرح و در استانه سال جدید شاهد رونق بازار هستیم که نشان از وضعیت مطلوب معیشتی مردم است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان هم با تشریح فعالیتهای این نهاد در استان گفت: بیش از 10 درصد جمعیت استان از خدمات این نهاد بهره مند هستند.

فرید محبی با قدردانی از مشارکت مردم نوع دوست استان در رسیدگی به مددجویان گفت: مردم سالانه بیش از یک میلیارد و 200 میلیون تومان به این نهاد کمک می کنند که نقش ویژه ای در رسیدگی بهتر به مددجویان دارد.