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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۰۵

هفته بیست و پنجم لیگ برتر/

تساوی ذوب آهن و تراکتورسازی در پایان نیمه اول

تساوی ذوب آهن و تراکتورسازی در پایان نیمه اول

نیمه اول دیدار تیم‌های ذوب آهن اصفهان و تراکتورسازی تبریز در چارچوب هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با نتیجه تساوی به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، روز سوم از هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 16:15 امروز یکشنبه با رویارویی تیم‌های ذوب آهن اصفهان و تراکتورسازی تبریز پیگیری شد.

نیمه اول این بازی دقایقی پیش با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید تا دو تیم در نیمه دوم برای کسب نتیجه مورد نظرشان تلاشی دوباره را آغاز کنند.

قضاوت دیدار تیم‌های ذوب آهن اصفهان و تراکتورسازی تبریز برعهده تورج حق وردی است. او در نیمه اول این بازی به قاسم حدادی‌فر و محمدرضا خلعتبری از تیم ذوب آهن کارت زرد نشان داد.

کد مطلب 1268364

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