نقش فرزندان حسنی مبارک در قرارداد گازی با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، روزنامه الجریده کویت فاش کرد: قرارداد گازی که در سال 2005 میان مصر و اسرائیل برای صدور گاز به این رژیم امضا شده است با نظارت مستقیم "جمال مبارک" فرزند رئیس جمهور مخلوع مصر صورت گرفته است.

این روزنامه کویتی تاکید کرد: امضای قرارداد مذکور در یکی از هتلهای شرم الشیخ به صورت مخفی و به دور از چشم دولت مصر صورت گرفته است تا پول زیادی را به جیب فرزندان دیکتاتور سابق یعنی "علاء و جمال مبارک" بریزد.

روزنامه مذکور به نقل از منابع آگاه بیان کرد: موضوع پولهای به دست آمده از این قرارداد سبب بروز کشمکش فراوان میان "حسین سالم" یکی از طرفهایی که در این قرار داد نقش داشت و فرزندان مبارک شده بود.

روزنامه فوق تصریح کرد: "جمال مبارک"، "حسین سالم" بازرگان معروف مصری، "سامح فهمی" وزیر نفت وقت مصر نقش زیادی در اتمام قرارداد گازی با اسرائیل ایفا کرده اند. بعدها جمال مبارک برادرش علاء را جایگزین طرفهای دیگر کرد.