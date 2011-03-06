برچسب اصالت برای داروهای تولید داخل از سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد شیبانی روز یکشنبه در حاشیه مراسم دیدار وزرای بهداشت ایران و سوریه اظهار داشت: ‌در حال حاضر مکملها با قیمتهای بالایی در بازار عرضه می‌شوند که برنامه داریم در قالب ضابطه و حمایت از مصرف‌کنندگان قیمتها را تعدیل کنیم.

وی با بیان اینکه برخی از مکملها کاهش قیمت خواهند داشت افزود: در این زمینه شرکتهای دارویی باید به ما کمک کنند.

معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: داروخانه‌ها و مراکزی که مکمل‌های دارویی را می‌خرند هنگام خرید با تعداد بالای این داروها دقت داشته باشند که اگر کاهش قیمت صورت گیرد متضرر خواهند شد.

شیبانی گفت: تولید داروهای مورد نیاز کشور از 96 درصد به 97 درصد افزایش یافته است.