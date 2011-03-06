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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۵۳

معاون وزیر بهداشت خبر داد:

برچسب اصالت برای داروهای تولید داخل از سال آینده

برچسب اصالت برای داروهای تولید داخل از سال آینده

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت با اعلام اینکه برچسب اصالت دارو تا کنون مختص داروهای وارداتی بوده است، از الصاق این برچسب برای داروهای تولید داخل از سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد شیبانی روز یکشنبه در حاشیه مراسم دیدار وزرای بهداشت ایران و سوریه اظهار داشت: ‌در حال حاضر مکملها با قیمتهای بالایی در بازار عرضه می‌شوند که برنامه داریم در قالب ضابطه و حمایت از مصرف‌کنندگان قیمتها را تعدیل کنیم.

وی با بیان اینکه برخی از مکملها کاهش قیمت خواهند داشت افزود: در این زمینه شرکتهای دارویی باید به ما کمک کنند.
 
معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: داروخانه‌ها و مراکزی که مکمل‌های دارویی را می‌خرند هنگام خرید با تعداد بالای این داروها دقت داشته باشند که اگر کاهش قیمت صورت گیرد متضرر خواهند شد.
 
شیبانی گفت: تولید داروهای مورد نیاز کشور از 96 درصد به 97 درصد افزایش یافته است.
کد مطلب 1268367

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