تدوین دستورالعمل نحوه درج آگهی اعزام به خارج

حسن کرباسی در گفتگو با مهر از تدوین دستورالعمل نحوه درج آگهی های مربوط به کاریابی بین المللی و اعزام نیروی کار به خارج کشور خبر داد و گفت: با پیگیریهای به عمل آمده، وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل چگونگی درج آگهی استخدام و اعزام نیروی کار به خارج کشور را تدوین کرد.

دبیرانجمن صنفی کاریابی های بین المللی کشوربا اشاره به استناد دستورالعمل نحوه درج آگهی های استخدامی برای کار در خارج، اظهار داشت: به استناد مفاد 2، 3 و 4 آئین نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران و همچنین تشکیل جلسات کارشناسی بین وزارت کار، کانون کاریابی ها و انجمن صنفی بین المللی، این دستورالعمل تهیه شده است.

کرباسی با بیان این مطلب که دستورالعمل یاد شده در اسفند ماه جاری تدوین و جهت اجرا توسط روزنامه ها و نشریات به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ارسال شد، تصریح کرد: با توجه به بروز برخی مسائل اجتماعی برای خانواده هایی که به موسسات بدون پشتوانه در اعزام نیروی کار به خارج اعتماد می کنند، وزارت کار طبق تکلیف قانونی خود ورود پیدا کرد.

این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی، افزود: بر پایه این دستورالعمل و پیش بینی شرایط جدید چاپ آگهی های استخدامی و یا اعزام نیروی کار به خارج کشور، موسساتی که در زمینه اخذ اقامت های کاری فعالیت دارند مکلف می شوند تا درخواست های کاری رسیده از سوی متقاضیان را در یک و یا دو دفتر کاریابی ثبت کنند.

وی ادامه داد: البته این شرایط به استثناء شرکت ها و دستگاه های دولتی دارای مجوز اعزام نیروی کار به خارج کشور است اما به صورت کلی با ارسال مشخصات متقاضیان اعزام به خارج در دفاتر کاریابی، بررسی های هویتی فرد متقاضی صورت پذیرد.

به گفته کرباسی، تهیه فرم های متحدالشکل توسط کانون انجمن های صنفی کاریابی کشور می تواند به شناسایی کامل همه متقاضیان اعزام به خارج منجر شود. از این طریق همچنین موسسات می توانند در صورت نیاز اقدام به درج آگهی در روزنامه ها کنند.

دبیر انجمن صنفی کاریابی های بین المللی کشور، افزود: یکی از حسن های اجرای این دستورالعمل در موسسات اعزام نیروی کار به خاررج، جمع آوری اطلاعات کامل افرادی است که توسط کارفرمایان به کار گمارده می شوند.

وی بیان داشت: با توجه به ارسال این دستورالعمل به وزارت ارشاد و دستورات صادر شده توسط معاونت مطبوعاتی این وزارتخانه، هم اکنون منتظر هستیم تا جلسات هماهنگی مشترک نحوه اجرای این دستورالعمل تهیه و توسط معاونت مذکور به جراید ارسال شود.