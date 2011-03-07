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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۰۴

"یک وجب و چهار انگشت" منتشر شد

"یک وجب و چهار انگشت" منتشر شد

کتاب "یک وجب و چهار انگشت" خاطرات شفاهی عظیم حقی به کوشش محمد پرحلم از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب کودکی را به تصویر می‌کشد که مثل همه مردم روستای "انزلی محله" با سختی‌های زندگی دست و پنجه نرم کرده است. نوجوانی که انقلاب را از دریچه کوچک شهر کوچک خود نگریسته، جوانی را با جعل امضای پدر سر از جبهه درآورده است و سرانجام عملیات، جراحت، اسارت و فاتحه‌هایی که بر مزار بی‌جنازه‌اش خوانده می‌شود.

در این کتاب که با حمایت واحد ادبیات پایداری حوزه هنری استان گیلان تهیه شده است پرحلم با مصاحبه با این رزمنده و تدوین گفتگوهایش، گوشه‌هایی از خاطرات عظیم حقی و دوران جنگ را زنده نگه‌داشته است.

در بخشی از "یک وجب و چهار انگشت" می‌خوانیم: جمعیت دورم را گرفته بود، به مزار شهدا رسیدم و بچه‌ها به سبک تشییع جنازه شهدا مرا دور آقا سید حسن کومله طواف دادند. به بچه‌ها گفتم: "منو پایین بیارید می‌خوام فاتحه بخونم." درست روی سنگ قبرم پایین گذاشتند که روی آن نوشته بود: بسم رب‌الشهدا و الصدیقین، پاسدار اسلام، مفقودالجسد عظیم حقی! عکس من هم توی قاب در کنار شمع و قرآن جا خوش کرده بود؛ دقیقاً همان عکسی که قبل از اعزام در عکاسی شالیزار لنگرود گرفته بودم. به عکاس گفته بودم که یک عکس دم حجله‌ای از ما بینداز و هیچ وقت فرصت نکردم آن عکس را بگیرم.

کتاب "یک وجب و چهار انگشت" با شمارگان2500 نسخه در340 صفحه منتشر شده است.
 

کد مطلب 1268375

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