"یک وجب و چهار انگشت" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب کودکی را به تصویر می‌کشد که مثل همه مردم روستای "انزلی محله" با سختی‌های زندگی دست و پنجه نرم کرده است. نوجوانی که انقلاب را از دریچه کوچک شهر کوچک خود نگریسته، جوانی را با جعل امضای پدر سر از جبهه درآورده است و سرانجام عملیات، جراحت، اسارت و فاتحه‌هایی که بر مزار بی‌جنازه‌اش خوانده می‌شود.

در این کتاب که با حمایت واحد ادبیات پایداری حوزه هنری استان گیلان تهیه شده است پرحلم با مصاحبه با این رزمنده و تدوین گفتگوهایش، گوشه‌هایی از خاطرات عظیم حقی و دوران جنگ را زنده نگه‌داشته است.

در بخشی از "یک وجب و چهار انگشت" می‌خوانیم: جمعیت دورم را گرفته بود، به مزار شهدا رسیدم و بچه‌ها به سبک تشییع جنازه شهدا مرا دور آقا سید حسن کومله طواف دادند. به بچه‌ها گفتم: "منو پایین بیارید می‌خوام فاتحه بخونم." درست روی سنگ قبرم پایین گذاشتند که روی آن نوشته بود: بسم رب‌الشهدا و الصدیقین، پاسدار اسلام، مفقودالجسد عظیم حقی! عکس من هم توی قاب در کنار شمع و قرآن جا خوش کرده بود؛ دقیقاً همان عکسی که قبل از اعزام در عکاسی شالیزار لنگرود گرفته بودم. به عکاس گفته بودم که یک عکس دم حجله‌ای از ما بینداز و هیچ وقت فرصت نکردم آن عکس را بگیرم.

کتاب "یک وجب و چهار انگشت" با شمارگان2500 نسخه در340 صفحه منتشر شده است.

