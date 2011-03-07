83 درصد درآمدهای عمومی گلستان مالیاتی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا غلامی عصر یکشنبه در ستاد درآمد استان، تصریح کرد: در صورتی که پایه درآمدهای مالیاتی استان شفاف سازی شود، درآمد مصوب استان به چند برابر افزایش خواهد یافت.

وی تعامل تنگاتنگ میان بخش های دولتی و خصوصی را، یکی از راه های افزایش پایه های مالیاتی استان ذکر کرد.

معاونت برنامه ریزی استانداری گلستان، یکی از راهکارهای اساسی افزایش درآمدهای عمومی استان را تقویت زیرساختهای ‏اقتصادی و شناسایی پایه های درآمدی بیان کرد.‏

وی اظهارداشت: تحقق درآمدهای عمومی و ارائه آمار و ارقام در این بخش، ظرفیتهای پنهان درآمد زایی استان را، احیا و دستیابی به سیاستگذاریهای اقتصادی را تسریع می کند.

غلامی ادامه داد: با تشکیل کمیته درآمد طی برنامه پنجم توسعه در استان، میزان درآمد دستگاههای اجرایی شفاف سازی شده و اعتبارات مورد نیاز آنها بر مبنای میزان وصول درآمدها، تخصیص خواهد یافت.