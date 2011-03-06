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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۰۴

1500 واحد مسکونی فرسوده در ایلام احیا می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس مسکن و شهرسازی استان ایلام گفت: تا پایان سال 90 ، هزار و 500 واحد مسکونی در این استان احیا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرشاد دوستی ظهر یکشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: در راستای اجرای احیای بافتهای فرسوده شهر، یک هزار و 500 واحد مسکونی در شهرستان ایلام و آبدانان تا پایان سال 90 احیا می شوند.

وی بیان داشت: هم اکنون بافت فرسوه شهر ایلام از 152 هکتار به 347 هکتار افزایش یافته است.

دوستی عنوان کرد: در سال جاری 400 واحد مسکونی برای احیای بافت برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی شده اند.

این مسئول یادآور شد: افرادی که منازل آنها در محدوده بافت فرسوده قرار دارد به شهرداریها مراجعه و بعد از تایید کارشناسان به بانک جهت دریافت تسهیلات برای احیای منزل خود معرفی می شود.

کد مطلب 1268377

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