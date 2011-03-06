به گزارش خبرنگار مهر، حسین اوجاقی مرد طلایی و پرافتخارترین ووشوکار ایران سه روز بعد از حضور در مراسم خداحافطی خود با کسب آخرین مدال طلا آن هم در سومین دوره جام پارس از تیم ملی کناره گیری کرد.

اوجاقی بعد از پیروزی در فینال وزن 85- کیلوگرم مقابل حمیدرضا لادور و رسیدن به کسب مدال طلا در حالی که از سوی حاضران سالن در ورزشکار المپیک کیش به شدت مورد تشویق بی امان قرار گرفت با بوسیدن چهار گوشه سکوی ساندا و با چشمانی اشکبار برای همیشه از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد.

اوجاقی در طول نزدیک به 12سال حضور در تیم ملی ووشو بیش از 15 مدال رنگارنگ آسیایی و جهانی در کارنامه خود ثبت کرده است.

همچنین در فرم گون شو " یک چینی دیگر طلا گرفت. در این فرم "ژیائو ژیونگ" از چین با امتیاز (80/9 ) به مدال طلا رسید، امیر محمد رضایی از تیم منتخب ایران با امتیاز (50/9 ) دوم شد و به گردن آویز نقره دست یافت و "لئو بنو آیش" از فرانسه با امتیاز( 37/9) به مدال برنز گرفت.

مدال طلای فرم "چیانگ شو" هم به چینی ها رسید. ر این فرم"یانگ ما" از چین با امتیاز (75/9)اول شد و مدال طلا گرفت، محمد امین عسکری زاده از تیم منتخب ایران با امتیاز( 41/9 )3 دوم شد و مدال نقره گرفت و محمد گنجی نژاد از تیم نفت با امیتاز (39/9) در جایگاه سوم ایستاد و مدال برنز را از آن خود کرد.

سومین دوره رقابتهای ووشو جام پارس عصر امروزیکشنبه در کیش خاتمه پیدا می کند.