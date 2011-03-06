عمده کالای قاچاق اصفهان از سواحل جنوبی کشور وارد می شود

فرود عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه "نظر شما در مورد بالا بودن تعرفه و محدویت ورود بعضی از کالاها و ارتباط آن با قاچاق چیست"، افزود: در ارتباط با محدویت واردات کالا به طور مثال در سال 78 تا80 ورود چای کشور با محدودیت روبرو شد یعنی به صورت تجاری واردات آن ممنوع شد اما این تصمیم در نهایت سبب شد به جهت شکاف میان تولید داخل و میزان مصرف مقدار زیادی چای را به صورت قاچاق وارد کشور کند.

وی همچنین در ارتباط با تعرفه های بالا به افزایش تعرفه تلفن همراه درسال 85 از چهار درصد به 60 درصد اشاره و خاطرنشان کرد: این تصمیم باعث شد تا بالغ بر 90 درصد گوشیها بصورت قاچاق وارد کشور گردد و دولت را از وصول حقوق ورودی محروم کند.

عسگری خاطرنشان کرد: با وجودی که در سال 88 تعرفه گوشی همراه از 60 به 25 درصد کاهش یافت اما همچنان قاچاق آن ادامه دارد.