به گزارش خبرنگار مهر، مجله بخارا در ادامه برپایی شب‌های ویژه برای نویسندگان بزرگ جهان این‌بار در جدیدترین برنامه خود که سه‌شنبه 17 اسفند ماه برگزار می‌شود "شب هرمان هسه" را برگزار می‌کند.

هرمان هسه ادیب، نویسنده و نقاش آلمانی و برنده جایزه نوبل ادبی 1932 است که در این مراسم برند اربل، علی غضفری، سعید فیروزآبادی، فاطمه خداکرمی، رضا نجفی، پریسا رضایی و مژگان عطاللهی درباره وی و آثارش سخنرانی خواهند کرد.

این مراسم از ساعت 15 تا 17 در سالن اجتماعات دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد مرکزی) واقع در شهرک غرب، میدان صنعت، اول بلوار فرحزادی، ابتدای خیابان سینمای ایران برگزار می‌شود.

هرمان هسه در آثارش بیش از آن که در پی ارائه یک داستان ادبی باشد، اندیشه و دغدغه‌های فلسفی‌اش را بازگو می‌کند. از میان آثار او می‌توان به گرترود، سیذارتا، دمیان، گرگ بیابان و سفر به شرق اشاره کرد.