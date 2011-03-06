بارش پراکنده باران و برف در روز دوشنبه/ هشدار نسبت به سقوط بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، نقشه های پیش یابی حاکی از بارش پراکنده برف و باران و هوای سرد برای برخی از نقاط شرق و شمال شرق در 24 ساعت آینده است که بتدریج از مقدار ابرها در این مناطق کاسته می شود و در برخی از مناطق جنوب غرب، جنوب و مرکز نیز آسمان غبارآلود می شود که بتدریج از غلظت غبار در این مناطق کاسته می شود.

همچنین دمای هوا در نیمه شمالی کشور افزایش می یابد که افزایش دما در سواحل شمالی کشور محسوس بوده و با وزش باد همراه می شود. در همین مدت در شهرهای صنعتی و پرجمعیت نیز غبارصبحگاهی پیش بینی می شود و از ظهر روز دوشنبه با نزدیک شدن یک سامانه بارشی به کشور ابتدا در شمال غرب و غرب و روز سه شنبه علاوه بر مناطق مذکور در جنوب غرب ابرناکی، بارش باران و وزش باد و گاهی رعد و برق و سپس در مناطق سردسیر و مرتفع بارش برف پیش بینی می شود.

سازمان هواشناسی طی اطلاعیه ای نیز عنوان کرده است که " از آنجایی که دمای هوا در سطح کشور در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه به شکل قابل توجهی افزایش می یابد و سبب ذوب برف در ارتفاعات و دامنه های زاگرس و البرز می شود، از این رو طی روزهای دوشنبه و سه شنبه در مناطق مستعد زاگرس در این روزها سقوط بهمن دور از انتظار نیست.

براساس اعلام این سازمان، در روزهای سه شنبه و چهارشنبه در استانهای آذربایجان غربی، جنوب آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، لرستان و شمال خوزستان بارش باران و سپس برف و وزش باد از شدت بیشتری برخوردار است و از این رو در این مدت در برخی نقاط استانهای یاد شده، آب گرفتگی معابر عمومی و سپس در مناطق سردسیر و مرتفع آنها اختلال در ترددد خودروها پیش بینی می شود و این وضعیت در روزهای پنجشنبه و جمعه در استانهای غربی و جنوب غربی حاکم است.