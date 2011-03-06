به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین دوره انتخابات هیئتهای ورزشی دانشگاهی در استان مازندران حسین مکارمی از دانشگاه علوم پزشکی به عنوان رئیس هیئت استان انتخاب شد. در استان خراسان جنوبی سعید ایلبیگی از دانشگاه بیرجند، در استان چهارمحال و بختیاری محمد فرامرزی از دانشگاه شهرکرد به عنوان رئیس هیئت استان انتخاب شدند.
در استان هرمزگان محمد بیات ترک از دانشگاه هرمزگان به عنوان رئیس انتخاب انتخاب شد. در پایان انتخابات استانهای لرستان و ایلام به ترتیب علی حسینینژاد از دانشگاه لرستان و نبی شمسائی از دانشگاه ایلام به عنوان رئیس هیأت ورزشی استان انتخاب شدند. همچنین در استان همدان نیز مهردادعنبریان از دانشگاه بوعلی سینا همدان به عنوان اولین رئیس هیئت ورزشی استان انتخاب شد.
دانشگاه بوعلی سینا قهرمان مسابقات والیبال استان شد
در راستای سیاستهای فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی مبنی بر گسترش فعالیتهای ورزشی دانشگاهی با اجرای فعالیتهای مشترک یک دوره مسابقه والیبال چندجانبه در استان همدان با حضور دانشگاههای استان برگزار شد.
در این رقابتها که در سالن شهیدمحبی دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد در پایان تیم والیبال دانشگاه بوعلی سینا به مقام قهرمانی رسید، دانشگاه پیام نور دوم شد و دانشگاه آزاد اسلامی در جایگاه سوم قرار گرفت. در پایان به تیمهای برتر کاپ و حکم قهرمانی و جوایز نقدی اهداء شد.
اولین انتخابات رؤسای هیئتهای ورزشهای دانشگاهی در هفت استان مازندران، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، لرستان، ایلام و همدان به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین دوره انتخابات هیئتهای ورزشی دانشگاهی در استان مازندران حسین مکارمی از دانشگاه علوم پزشکی به عنوان رئیس هیئت استان انتخاب شد. در استان خراسان جنوبی سعید ایلبیگی از دانشگاه بیرجند، در استان چهارمحال و بختیاری محمد فرامرزی از دانشگاه شهرکرد به عنوان رئیس هیئت استان انتخاب شدند.
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