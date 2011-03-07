مردم گیلان در حفاظت از منابع طبیعی پیشگام هستند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، روح الله قهرمانی چابک عصر یکشنبه به مناسبت روز درختکاری در جمع مسئولان تاکید کرد: تمامی دستگاه های اجرایی باید در طرح های عمرانی رویکرد ویژه ای به منابع طبیعی داشته باشند و در زمان بهره برداری از این طرح ها حتما یک نهال بکارند.

استاندار گیلان با اعلام اینکه منابع طبیعی را برای حمایت از نسلهای امروز و فردا باید تقویت کرد، گفت: توسعه پایدار کشور و منطقه در سایه سرسبزی و حفاظت از آب، خاک و گیاه میسر است، پس باید منابع طبیعی به مصداق رمز تداوم حیات و زیر بنای تعادل محیط زندگی نگاه شود.

وی افزود: با توجه به آیات الهی و احادیث نبوی منابع طبیعی (جنگل، مراتع و آبخیزها) به عنوان موهبت و ثروت خدادادی مهمترین بستر رشد و شکوفایی، رفاه و آرامش و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر جامعه و کشوری محسوب می شود.

قهرمانی چابک بیان داشت: برای تحقق اهداف و سرنوشت منابع طبیعی باید از مشارکت آگاهانه اقشار مختلف مردم برای اجرای برنامه های حفاظت از منابع طبیعی به بهترین نحو استفاده کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان نیز دراین مراسم گفت: سازمان ملل امسال را سال جهانی جنگل نامگذاری کرده است ومنابع طبیعی استان هم تمام همت خود را به کار بسته تا از جنگل ها صیانت کند.

رحمت الله رحمانی افزود: استان گیلان 565 هزار هکتار جنگل دارد که البته خطراتی چون آتش سوزی و قاچاق چوب باعث شد تا یگان حفاظت منابع طبیعی استان امسال فقط 155 مورد آتش سوزی را مهار کند.

در ادامه این مراسم از خانواده شهیدان منابع طبیعی و فعالان عرصه منابع طبیعی و جنگل قدردانی شد.