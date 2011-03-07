مردم گیلان در حفاظت از منابع طبیعی پیشگام هستند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، روح الله قهرمانی چابک عصر یکشنبه به مناسبت روز درختکاری در جمع مسئولان تاکید کرد: تمامی دستگاه های اجرایی باید در طرح های عمرانی رویکرد ویژه ای به منابع طبیعی داشته باشند و در زمان بهره برداری از این طرح ها حتما یک نهال بکارند.
استاندار گیلان با اعلام اینکه منابع طبیعی را برای حمایت از نسلهای امروز و فردا باید تقویت کرد، گفت: توسعه پایدار کشور و منطقه در سایه سرسبزی و حفاظت از آب، خاک و گیاه میسر است، پس باید منابع طبیعی به مصداق رمز تداوم حیات و زیر بنای تعادل محیط زندگی نگاه شود.
رحمت الله رحمانی افزود: استان گیلان 565 هزار هکتار جنگل دارد که البته خطراتی چون آتش سوزی و قاچاق چوب باعث شد تا یگان حفاظت منابع طبیعی استان امسال فقط 155 مورد آتش سوزی را مهار کند.
در ادامه این مراسم از خانواده شهیدان منابع طبیعی و فعالان عرصه منابع طبیعی و جنگل قدردانی شد.
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