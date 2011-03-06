لرستان در محاصره ریزگردهای عربی/ آلودگی 8 برابر حد استاندارد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، ریزگردهای عربی این روزها پس از سالها مهمانی تبدیل به میزبانان همیشگی آسمان استانهای کشور به ویژه لرستان تبدیل شده اند و هنوز چاره اندیشی عملی و عملیاتی در این زمینه صورت نگرفته است.

روند ورود موج های گرد و غبار به کشور در حالیست که گویا به این روند عادت کرده ایم و هر بار که آسمان در میان ریزگردهای موسوم به عربی محاصره می شود تنها می توانیم شنونده خبر آلودگی هوا و رنجی که مردم از این آلودگی می برند باشیم و دیگر هیچ...

بحران گرد و غبار را می توان امروز در سطح شهرهای استان لرستان به راحتی مشاهده کرد و اینجا به واقع یک چالش جدی همه چیز را با خود درگیر کرده است. چالشی که در طول چند سال گذشته هر روز از کنار آن عبور کرده ایم و حل کردن این موضوع بیشتر شبیه یک سوال معمولی در دیدگاه مسئولان ماندگار شده است.

این در حالیست که به گفته کارشناسان بیش از 80 درصد وضعیت موجود ناشی از سوء عملکرد کشورهای همسایه از جمله عربستان، عراق، سوریه و ... در زمینه بیابان زدایی است و کمتر از 20 درصد این وضعیت ناشی از عوامل اقلیمی داخلی است.

با این اوصاف تصمیمات برای رفع این چالش زیست محیطی باید در سطح بین المللی و با رایزنی های مختلف از طریق نهادهای مرتبط پیگیری شود. همچنین تصمیمات در این زمینه باید در قالب برنامه های بلندمدت و با همکاری و ورود نهاد بین المللی و ابزارهای قانونی در دست این نهادها صورت گیرد چرا که در حال حاضر کشور ایران به عنوان محور بحران تنها کشوری است که مردمانش از این وضعیت رنج می برند و این موضوع شاید از نظر اهمیت برای کشورهای منشا بحران چندان مورد اعتنا نباشد.

مسئول مرکز پایش اداره کل محیط زیست استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در مورد آلودگی فعلی هوای استان لرستان اظهار داشت: در حال حاضر مطابق آخرین سنجش های صورت گرفته میزان ذرات معلق در هوای این استان 1180 میکروگرم بر مترمکعب است.

الهام برنا استاندارد ذرات معلق در هوا را 150 میکروگرم بر مترمکعب عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر آلودگی هوای استان لرستان 7.68 برابر حد استاندارد می باشد.

وی ادامه داد: این در حالیست که لرستان در چند روز اخیر شاهد پدیدیه گرد و غبار در شهرستانهای مختلف بوده است.

مسئول مرکز پایش اداره کل محیط زیست استان لرستان بیشترین آلودگی هوای استان را مربوط به شامگاه گذشته دانست و بیان داشت: مطابق سنجش های صورت گرفته در ساعت 24 تا 1 شامگاه گذشته میزان ذرات معلق در هوای این استان 1383 میکروگرم بر مترمکعب یعنی معادل 9.22 برابر حد استانداد بوده است.

برنا از لرستانیها خواست که از ورزش کردن و فعالیت های بدنی در فضای باز خودداری کنند و گفت: همچنین بیماران قلبی و تنفسی به ویژه سالخوردگان و خردسالان غیر از مواقع ضروری از منزل خارج نشوند.

مسئول مرکز پایش اداره کل محیط زیست استان لرستان یادآور شد: لرستان در سالجاری شاهد 87 روز غبارآلود بوده است.