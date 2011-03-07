صنعت فرش گلستان نیازمند ساماندهی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا غلامی عصر یکشنبه در جلسه کمیته فرش استان افزود: حدود 70 هزار نفر در بخش فرش استان مشغول کار هستند که این تعداد حدود 10 تا 20 درصد شاغلان استان را در بر می گیرد.

وی تصریح کرد: برای توسعه صنعت فرش استان باید طرح جامعی تدوین کرد که تمامی فرآیند آن اعم از بافنده، تولید، بازار و فروش کامل شود.

وی آموزش قالی بافان را یکی از راههای توسعه این صنعت و ارتقا کیفیت فرش بیان کرد و گفت: ساماندهی طراحان، احیاء طرح های اصیل، نظارت بر کیفیت فرش ها و ثبت برند تجاری با نام استان، از برنامه های ضروری در این بخش است.

معاون برنامه ریزی استاندار در ادامه با تاکید بر لزوم توجه به سلامت بافندگان فرش خاطرنشان کرد: ساماندهی تجار فرش و حمایت از آنها، شناسایی بازارهای هدف و تدوین استاندارد بافت فرش از جمله فرش ترکمن، از دیگر اقدامات لازم در این بخش است.

غلامی در همین زمینه خاطرنشان کرد: رونق صنعت فرش و نیز ایجاد ظرفیت های جدید در این بخش، اشتغال بسیاری را در استان ایجاد خواهد کرد.