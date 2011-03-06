دومین جشنواره ملی "مصرف آب کشاورزی" در رشت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در این جشنواره دو روزه که با هدف بررسی چالش های فراروی مدیریت مصرف و تقاضای آب در بخش کشاورزی و ایجاد ارتباط و تعامل کارشناسی بین کارشناسان، مروجان، محققان و کشاورزان پیشرو برگزارشد، 250 نفر از محققان، کارشناسان، مسئولان و کشاورزان سراسر کشور حضور داشتند.

مدیرکل دفتر امورترویج و بهبود نظام های ترویجی وزارت جهاد کشاورزی دراین جشنواره گفت: ترویج جامع مصرف بهینه آب با هدف فرهنگ سازی ترویجی و بهره وری حداکثر آب از امسال در استان های کم آب کشور با 20 میلیارد ریال اعتبار اولیه به اجرا درآمد و از سال آینده در دیگراستان های کشور اجرایی می شود.

بیژن جهان پناه به وضعیت تفاوت برداشت محصول در کشور با دنیا اشاره کرد و افزود: در حال از هر متر مکعب آب در دنیا 1.5 تا دو کیلوگرم محصول برداشت می شود در حالیکه این آمار در کشور هشت دهم کیلوگرم است.

وی در ادامه کارشناسی نبودن مراحل کاشت، داشت و برداشت و استفاده از روش های سنتی در کشاورزی را از مهمترین دلایل تفاوت برداشت محصول اعلام کرد و یادآورشد: در حال حاضر 75 درصد بارندگی های که در کشور می بارد در فصول غیراز کاشت است و آن هم به دلیل عدم استفاده هدر می رود.

قهرمانی چابک استاندار گیلان نیز در این مراسم گفت: در سه سال گذشته به رغم خشکسالی های موجود برای نخستین بار در کشور با اختصاص 10 درصد اعتبارات عمرانی کل استان به مدیریت و بخش کشاورزی و همکاری مردم سطح زیر کشت وعملکرد محصولات به ویژه برنج افزایش پیدا کرد.

در ادامه این جشنواره از کشاورزان پیشرو در مصرف بهینه آب کشاورزی قدردانی شد.